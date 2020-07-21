Ankara Özel Diş Hekimliği Fakülteleri ücretleri 2020-2021

Ankara'da üniversite fiyatları açıklandı mı? Vakıf üniversitelerinin güncel fiyatları ne? Ankara Özel Diş Hekimliği Fakülteleri ücretleri ne kadar? İşte özel vakıf üniversiteleri 2020-2021 fiyatları listesi:

Ankara'daki Özel Diş Hekimliği Fakülteleri olan üniversitelerin isim isim listesi ve ücretlerini sizler için derledik. Ankara'da özel üniversite fiyatları açıklandı mı? Vakıf üniversitelerinin Diş Hekimliği fakülteleri güncel fiyatları ne? Diş Hekimliği Fakülteleri ne kadar? İşte Ankara'daki Özel Üniversitelerin Diş Hekimliği Fakülteleri 2020-2021 eğitim-öğretim yılı fiyatları listesi şöyle:

Ankara'daki vakıf üniversitelerinin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı lisans programlarının ücretleri belli oldu. Vakıf üniversitelerinde okumak isteyen bir genç için ailesinin ödemesi gereken ortalama ücreti 74 bin TL ila 75 bin TL arasında değişiyor.

Peki, Ankara'da fiyatı en düşük özel üniversiteler ile fiyatı en yüksek özel üniversiteler hangileri?

Ankara'da 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabul edecek olan vakıf üniversitesinin revaçta olan Diş Hekimliği Fakülteleri ücretleri belli oldu.

Ankara Özel Diş Hekimliği Fakülteleri ücretleri;

Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi: 74 Bin TL

Lokman Hekim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi: 75 Bin TL