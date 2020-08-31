Ankara özel Duru Koleji, yemek parasını iade etmedi, taksitini geciktireni icraya verdi

Pandemide yüzyüze eğitim veremediği ayların yemek paralarını iade etmeyerek tepki toplayan özel Duru Koleji, şimdi de son taksitini ödemeyen velileri icraya vermeye başladı. Duru Koleji'nin icra tebligatları ailelere ulaşmaya başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın pandemi nedeniyle yüzyüze eğitim yapılamayan ayların ücretleri konusunda net bir karar almaması özel okullarla velileri karşı karşıya getirdi.

Ülke genelinde pekçok özel okul velisi alınmayan eğitimin, yenilmeyen yemeğin, binilmeyen servisin ücretini ödemekle karşı karşıya kalmış durumda.

Pandemi nedeniyle 2019-2020 eğitim öğretim döneminde Mart ayından itibaren yüzyüze eğitime ara verilmişti. 3 ay boyunca yüzyüze eğitim yapılamamıştı. Öğrenciler, özel okulların yıllık ücret içinde olan yemek hizmetini alamamışlardı. Bu dönemde kapalı olduğundan yemeğin yanı sıra elektrik, su, yakıt, temizlik gibi harcamalardan da ciddi tasarruf sağlayan özel okullar, diğer taraftan devletin sağladığı Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanarak, gelirlerini artırmışlardı.

ÇOĞU YEMEK PARASINI İADE ETTİ

Özel Okullar Derneği'nin tavsiye kararı doğrultusunda pekçok özel okul bu dönem içinde veremediği yemek hizmetinin parasını iade etti. Kimi özel okullar eğitim yüzyüze değil internetten verilmek zorunda kalındığı için eğitim ücretinde bile indirime gitti. (Pandemi nedeniyle yüzyüze telafi eğitimleri de yapılamamıştı.)

DURU KOLEJİ’NDEN PES DEDİRTEN TAVIR

Ankara’da bazı özel okullar ise eğitim ücretinde iade yapmadığı gibi yemek paraları nı bile iade etmedi. İşte o özel okullardan biri de Senem Korkmaz’ın kurucusu olduğu özel Duru Koleji. Etimesgut Bağlıca’da hizmet veren özel Duru Koleji, 3 ay boyunca vermediği yemek hizmetinin parasını iade etmedi. Okul buna gerekçe olarak yeni dönem kayıt larının düşmesini gösterdi.

Çocuklarının yemediği yemeğe ücret alınmasına tepki gösteren veliler, Duru Koleji ’nden gelen icra tebligatları ile bir kez daha yıkıldı.

Okul, yemek paralarının iade edilmemesine tepki göstererek son taksitini ödemeyen veliler hakkında icra takibi başlattı ve tebligatlar ailelere ulaşmaya başladı.





HAKSIZLIK TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ'NE TAŞINABİLİYOR

Bu arada, yemek paraları iade edilmeyen veliler bağlı oldukları Kaymakamlık bünyesindeki Tüketici Hakem Heyeti'ne müracaatta bulunarak, bir dilekçe ile mağduriyetini dile getirebiliyor.

Veliler dilekçelerinde mağduriyetlerini anlatıp, hakları olan yemek ücreti iadesi talebinde bulunabiliyor.

Bu günlerde çok sayıda veli haksızlığa uğradığı şikayetiyle Tüketici Hakem Heyeti'ne başvururken, buralardan hak mağduriyetini gideren kararlar çıkması bekleniyor.

Özel okulların Tüketici Hakem Heyeti'nden çıkacak karara uymak zorunda olduğu hatırlatılıyor.