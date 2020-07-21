Ankara Özel Eğitim Fakülteleri ücretleri 2020-2021

Ankara'da üniversite fiyatları açıklandı mı? Vakıf üniversitelerinin güncel fiyatları ne? Ankara Özel Eğitim Fakülteleri ücretleri ne kadar? İşte özel vakıf üniversiteleri 2020-2021 fiyatları listesi:

Ankara'daki Özel Eğitim Fakülteleri olan üniversitelerin isim isim listesi ve ücretlerini sizler için derledik. Ankara'da özel üniversite fiyatları açıklandı mı? Vakıf üniversitelerinin Eğitim fakülteleri güncel fiyatları ne? Eğitim Fakülteleri ne kadar? İşte Ankara'daki Özel Üniversitelerin Eğitim Fakülteleri 2020-2021 eğitim-öğretim yılı fiyatları listesi şöyle:

Ankara'daki vakıf üniversitelerinin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı lisans programlarının ücretleri belli oldu. Vakıf üniversitelerinde okumak isteyen bir genç için ailesinin ödemesi gereken ortalama ücreti 45 bin TL ila 54 bin TL arasında değişiyor.

Peki, Ankara'da fiyatı en düşük özel üniversiteler ile fiyatı en yüksek özel üniversiteler hangileri?

Ankara'da 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabul edecek olan vakıf üniversitesinin revaçta olan Eğitim Fakülteleri ücretleri belli oldu.

Ankara Özel Eğitim Fakülteleri ücretleri;

Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi: 48 Bin TL

Bilkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi: 54 Bin TL

TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi: 47 Bin 500 TL

Ufuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi: 45 Bin 674 TL