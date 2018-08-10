Ankara Özel Hastane Listesi...Ankara'daki Özel Hastanelerin Adresleri ve Telefonları 2020

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Türkiye'nin dört bir yanından, her ilinden birilerinin yolu mutlaka hastane için Ankara'ya düşmüştür.
Ankara'da çok sayıda özel hastane bulunmaktadır. Bu özel hastanelerin isimlerini, adreslerini ve telefon numaralarını sizler için derledik.
İşte Ankara'daki özel hastanelerin isimleri, adresleri ve telefon numaraları...
ANKARA’DAKİ ÖZEL HASTANELER
1. ÖZEL HRS ANKARA KADIN HASTANESİ
Güvenevler Mah. Güneş Sok. No: 14 Kavaklıdere, Çankaya, Ankara
İletişim: 0 (312) 457 66 00
2. ÖZEL ÇANKAYA YAŞAM HASTANESİ
Birlik Mah. Şehit Kurbani Akboğa Sok. No: 26 Çankaya, Ankara
İletişim: 0 (312) 496 51 51
3. ÖZEL BİLGİ HASTANESİ
İnönü Mah. Batı Blv. No: 99 Batıkent, Yenimahalle, Ankara
İletişim: 0 (312) 278 37 37
4. ÖZEL KAVAKLIDERE BAYINDIR HASTANESİ
Kızılırmak Mahallesi 1443 Cad. No: 17 Söğütözü, Ankara
İletişim: 0 (312) 428 08 08
0 (312) 287 90 00
5. ÖZEL ETLİK LOKMAN HEKİM HASTANESİ
Etlik Mah. General Dr. Tevfik Sağlam Cad. No: 119 Keçiören, Ankara
İletişim: 444 4 911
6. ÖZEL ÇANKAYA HASTANESİ
Barbaros Mah. Abay Kunanbay Cad. Bülten Sok. No: 44 Kavaklıdere, Çankaya, Ankara
İletişim: 0 (312) 426 14 50
7. KUDRET INTERNATIONAL HOSPITAL
Maltepe Mah. Gazi Mustafa Kemal Blv. No: 81 Çankaya, Ankara
İletişim: 444 4 410
8. ÖZEL 100.YIL HASTANESİ
İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 54 Balgat, Çankaya, Ankara
İletişim: 0 (312) 284 08 08
9. ÖZEL MEDICAL PARK ANKARA HASTANESİ
Kentkoop Mah. 1868. Sok. No: 15 Batıkent, Yenimahalle, Ankara
İletişim: 444 4 484
10. ÖZEL KORU ANKARA HASTANESİ
Kızılırmak Mah. 1450. Sok. No: 13 Çankaya, Ankara
İletişim: 444 6 662
11. ÖZEL ORTADOĞU 19 MAYIS HASTANESİ
Naci Çakır Mah. İlker 1. Cad. 761. Sok. No: 2 Dikmen, Çankaya, Ankara
İletişim: 0 (312) 478 28 28
12. A LİFE HOSPİTAL ANKARA HASTANESİ
Elvan Mah. 1934 Sok. No: 4 Etimesgut, Ankara
İletişim: 0 (312) 293 06 06
13. ÖZEL KEÇİÖREN HASTANESİ
Köşk Mah. Anavatan Cad. No: 20 Keçiören, Ankara
İletişim: 0 (312) 381 99 99
14. ÖZEL ORTADOĞU HASTANESİ
Demetevler Mah. İvedik Cad. No: 61 Yenimahalle, Ankara
İletişim: 0 (312) 315 55 45
15. ÖZEL POLATLI CAN HASTANESİ
Yeni Mah. Gordion Cad. No: 1 Polatlı, Ankara
İletişim: 0 (312) 621 41 41
16. ÖZEL AKROPOL HASTANESİ
Balgat Mah. Ziya Bey Cad. 1419. Sok. No: 18 Çankaya, Ankara
İletişim: 0 (312) 207 90 00
17. ÖZEL SİNCAN LOKMAN HEKİM HASTANESİ
Andiçen Mah. Polatlı 2. Cad. İdil Sok. 40 Sincan, Ankara
İletişim: 444 9 911
18. ÖZEL ANKARA UMUT HASTANESİ
Kavaklıdere Mah. Büklüm Sok. No: 72 Çankaya, Ankara
İletişim: 0 (312) 466 38 38
19. ÖZEL MEMORIAL ANKARA HASTANESİ
Balgat Mah. Mevlana Blv. 1422. Sok. No: 4 Çankaya, Ankara
İletişim: 0 (312) 253 66 66
20. ÖZEL BAYINDIR SÖĞÜTÖZÜ HASTANESİ
Kızılırmak Mah. 1443. Cad. No: 17 Söğütözü, Çankaya, Ankara
İletişim: 0 (312) 287 90 00
21. ÖZEL LIV HOSPITAL
Kavaklıdere Mah. Bestekar Sok. 8 Çankaya, Ankara
İletişim: 444 4 548
22. ÖZEL BOYLAM PSİKİYATRİ HASTANESİ
Gaziosmanpaşa Mah. İran Cad. 393 Karum İş Mrk. Çankaya, Ankara
İletişim: 0 (312) 468 22 88
23. ÖZEL NATOMED HASTANESİ
Tuzluçayır Mah. Natoyolu Cad. 55 Mamak, Ankara
İletişim: 0 (312) 389 89 00
24. ÖZEL LÖSEV - LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi
Kızılcaşar Mahallesi 23 Nisan Caddesi 2705 Sokak No: 20 İncek 06830 Gölbaşı / ANKARA
İletişim: 0 (312) 666 76 66
25. ÖZEL ANKARA GÜVEN HASTANESİ
Kavaklıdere, Remzi Oğuz Arık Mahallesi, Şimşek Sokak No: 29, 06540 Çankaya
İletişim: 444 9 494
26. ÖZEL KORU SİNCAN ANKARA HASTANESİ
Akşemsettin Mah. Bosna Cad. Huzur Sok. No: 1 Sincan, Ankara
İletişim: 444 6 662
27. ACIBADEM ANKARA HASTANESİ
Yukarı Dikmen Mah. Turan Güneş Blv. 630 Sok. No: 6 Oran, Çankaya, Ankara
İletişim: 0 (312) 593 44 44
28. ÖZEL ERYAMAN HASTANESİ
Şehit Osman Avcı Mah. 2649. Sok. No: 2 Eryaman, Etimesgut, Ankara
İletişim: 0 (312) 274 02 74
29. ÖZEL DOKTOR BAYRAM ÖZTÜRK ÇOCUK HASTANESİ
Fatih Mah. Yavuz Blv. No: 15 Pursaklar, Ankara
İletişim: 0 (312) 328 15 17
30. ÖZEL LOKMAN HEKİM AKAY HASTANESİ
Kavaklıdere Mah. Akay Cad. Büklüm Sok. No: 4 Çankaya, Ankara
İletişim: 444 9 911
31. ÖZEL MEDİSUN ÇAYYOLU HASTANESİ
Çayyolu Mah. 1920. Cad. No: 61 Çankaya, Ankara
İletişim: 444 7 600
32. ÖZEL MEDİSİS HASTANESİ
Kalaba Mahallesi 30. Sokak No: 5 Keçiören, Ankara
İletişim: 0 (312) 666 08 00
33. ÖZEL VENİ VİDİ GÖZ HASTALIKLARI MERKEZİ ÇANKAYA ANKARA
Ziyabey Caddesi 1421. Sok. No: 9 Balgat / ANKARA
İletişim: 0850 577 45 44
34. ÖZEL VENİ VİDİ GÖZ HASTALIKLARI MERKEZİ KOCATEPE ANKARA
Meşrutiyet Mah. Kızılırmak Cad. 16/25A Çankaya/ANKARA
İletişim: 0850 577 45 44
35. ÖZEL ANKARA CERRAHİ TIP MERKEZİ
Çetin Emeç Bulvarı 1332 Cad No: 15 Öveçler, ANKARA
İletişim: 0 (312) 473 88 55
36. ÖZEL ÖZKAYA TIP MERKEZİ
Milli Müdafaa Caddesi No: 16 Kızılay / Çankaya /Ankara
İletişim: 0 (312) 417 85 85
37. ÖZEL TANDOĞAN MAGNET TIP MERKEZİ
Anıt Caddesi No : 12 Tandoğan /Ankara
Telefon
İletişim: 0 (312) 212 80 80
38. MEDİPARK TIP MERKEZİ
Reşit Galip Cd. No:10 Küçük Esat Çankaya/Ankara
İletişim: 0 (312) 446 88 88
Cep: 0 553 792 5 792
39. KUDRET GÖZ HASTANESİ ANKARA
Kennedy Cad. No:71 Kavaklıdere / Ankara
İletişim: 0 (312) 447 17 22
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