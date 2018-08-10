Ankara Özel Hastane Listesi...Ankara'daki Özel Hastanelerin Adresleri ve Telefonları 2020

Ankara'daki Özel Hastanelerin İsimleri ve Adresleri Ankara'da kaç tane özel hastane var? Ankara'daki özel hastanelerin adresleri ve telefon numaraları neler? Ankara'daki özel hastanelerin isimleri... İlçe İlçe Ankara Özel Hastane Listesi 2020..

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Türkiye'nin dört bir yanından, her ilinden birilerinin yolu mutlaka hastane için Ankara'ya düşmüştür.

Ankara'da çok sayıda özel hastane bulunmaktadır. Bu özel hastanelerin isimlerini, adreslerini ve telefon numaralarını sizler için derledik.

İşte Ankara'daki özel hastanelerin isimleri, adresleri ve telefon numaraları...

ANKARA’DAKİ ÖZEL HASTANELER

1. ÖZEL HRS ANKARA KADIN HASTANESİ

Güvenevler Mah. Güneş Sok. No: 14 Kavaklıdere, Çankaya, Ankara

İletişim: 0 (312) 457 66 00

2. ÖZEL ÇANKAYA YAŞAM HASTANESİ

Birlik Mah. Şehit Kurbani Akboğa Sok. No: 26 Çankaya, Ankara

İletişim: 0 (312) 496 51 51

3. ÖZEL BİLGİ HASTANESİ

İnönü Mah. Batı Blv. No: 99 Batıkent, Yenimahalle, Ankara

İletişim: 0 (312) 278 37 37

4. ÖZEL KAVAKLIDERE BAYINDIR HASTANESİ

Kızılırmak Mahallesi 1443 Cad. No: 17 Söğütözü, Ankara

İletişim: 0 (312) 428 08 08

0 (312) 287 90 00

5. ÖZEL ETLİK LOKMAN HEKİM HASTANESİ

Etlik Mah. General Dr. Tevfik Sağlam Cad. No: 119 Keçiören, Ankara

İletişim: 444 4 911

6. ÖZEL ÇANKAYA HASTANESİ

Barbaros Mah. Abay Kunanbay Cad. Bülten Sok. No: 44 Kavaklıdere, Çankaya, Ankara

İletişim: 0 (312) 426 14 50

7. KUDRET INTERNATIONAL HOSPITAL

Maltepe Mah. Gazi Mustafa Kemal Blv. No: 81 Çankaya, Ankara

İletişim: 444 4 410

8. ÖZEL 100.YIL HASTANESİ

İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 54 Balgat, Çankaya, Ankara

İletişim: 0 (312) 284 08 08

9. ÖZEL MEDICAL PARK ANKARA HASTANESİ

Kentkoop Mah. 1868. Sok. No: 15 Batıkent, Yenimahalle, Ankara

İletişim: 444 4 484

10. ÖZEL KORU ANKARA HASTANESİ

Kızılırmak Mah. 1450. Sok. No: 13 Çankaya, Ankara

İletişim: 444 6 662

11. ÖZEL ORTADOĞU 19 MAYIS HASTANESİ

Naci Çakır Mah. İlker 1. Cad. 761. Sok. No: 2 Dikmen, Çankaya, Ankara

İletişim: 0 (312) 478 28 28

12. A LİFE HOSPİTAL ANKARA HASTANESİ

Elvan Mah. 1934 Sok. No: 4 Etimesgut, Ankara

İletişim: 0 (312) 293 06 06

13. ÖZEL KEÇİÖREN HASTANESİ

Köşk Mah. Anavatan Cad. No: 20 Keçiören, Ankara

İletişim: 0 (312) 381 99 99

14. ÖZEL ORTADOĞU HASTANESİ

Demetevler Mah. İvedik Cad. No: 61 Yenimahalle, Ankara

İletişim: 0 (312) 315 55 45

15. ÖZEL POLATLI CAN HASTANESİ

Yeni Mah. Gordion Cad. No: 1 Polatlı, Ankara

İletişim: 0 (312) 621 41 41

16. ÖZEL AKROPOL HASTANESİ

Balgat Mah. Ziya Bey Cad. 1419. Sok. No: 18 Çankaya, Ankara

İletişim: 0 (312) 207 90 00

17. ÖZEL SİNCAN LOKMAN HEKİM HASTANESİ

Andiçen Mah. Polatlı 2. Cad. İdil Sok. 40 Sincan, Ankara

İletişim: 444 9 911

18. ÖZEL ANKARA UMUT HASTANESİ

Kavaklıdere Mah. Büklüm Sok. No: 72 Çankaya, Ankara

İletişim: 0 (312) 466 38 38

19. ÖZEL MEMORIAL ANKARA HASTANESİ

Balgat Mah. Mevlana Blv. 1422. Sok. No: 4 Çankaya, Ankara

İletişim: 0 (312) 253 66 66

20. ÖZEL BAYINDIR SÖĞÜTÖZÜ HASTANESİ

Kızılırmak Mah. 1443. Cad. No: 17 Söğütözü, Çankaya, Ankara

İletişim: 0 (312) 287 90 00

21. ÖZEL LIV HOSPITAL

Kavaklıdere Mah. Bestekar Sok. 8 Çankaya, Ankara

İletişim: 444 4 548

22. ÖZEL BOYLAM PSİKİYATRİ HASTANESİ

Gaziosmanpaşa Mah. İran Cad. 393 Karum İş Mrk. Çankaya, Ankara

İletişim: 0 (312) 468 22 88

23. ÖZEL NATOMED HASTANESİ

Tuzluçayır Mah. Natoyolu Cad. 55 Mamak, Ankara

İletişim: 0 (312) 389 89 00

24. ÖZEL LÖSEV - LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi

Kızılcaşar Mahallesi 23 Nisan Caddesi 2705 Sokak No: 20 İncek 06830 Gölbaşı / ANKARA

İletişim: 0 (312) 666 76 66

25. ÖZEL ANKARA GÜVEN HASTANESİ

Kavaklıdere, Remzi Oğuz Arık Mahallesi, Şimşek Sokak No: 29, 06540 Çankaya

İletişim: 444 9 494

26. ÖZEL KORU SİNCAN ANKARA HASTANESİ

Akşemsettin Mah. Bosna Cad. Huzur Sok. No: 1 Sincan, Ankara

İletişim: 444 6 662

27. ACIBADEM ANKARA HASTANESİ

Yukarı Dikmen Mah. Turan Güneş Blv. 630 Sok. No: 6 Oran, Çankaya, Ankara

İletişim: 0 (312) 593 44 44

28. ÖZEL ERYAMAN HASTANESİ

Şehit Osman Avcı Mah. 2649. Sok. No: 2 Eryaman, Etimesgut, Ankara

İletişim: 0 (312) 274 02 74

29. ÖZEL DOKTOR BAYRAM ÖZTÜRK ÇOCUK HASTANESİ

Fatih Mah. Yavuz Blv. No: 15 Pursaklar, Ankara

İletişim: 0 (312) 328 15 17

30. ÖZEL LOKMAN HEKİM AKAY HASTANESİ

Kavaklıdere Mah. Akay Cad. Büklüm Sok. No: 4 Çankaya, Ankara

İletişim: 444 9 911

31. ÖZEL MEDİSUN ÇAYYOLU HASTANESİ

Çayyolu Mah. 1920. Cad. No: 61 Çankaya, Ankara

İletişim: 444 7 600

32. ÖZEL MEDİSİS HASTANESİ

Kalaba Mahallesi 30. Sokak No: 5 Keçiören, Ankara

İletişim: 0 (312) 666 08 00

33. ÖZEL VENİ VİDİ GÖZ HASTALIKLARI MERKEZİ ÇANKAYA ANKARA

Ziyabey Caddesi 1421. Sok. No: 9 Balgat / ANKARA

İletişim: 0850 577 45 44

34. ÖZEL VENİ VİDİ GÖZ HASTALIKLARI MERKEZİ KOCATEPE ANKARA

Meşrutiyet Mah. Kızılırmak Cad. 16/25A Çankaya/ANKARA

İletişim: 0850 577 45 44

35. ÖZEL ANKARA CERRAHİ TIP MERKEZİ

Çetin Emeç Bulvarı 1332 Cad No: 15 Öveçler, ANKARA

İletişim: 0 (312) 473 88 55

36. ÖZEL ÖZKAYA TIP MERKEZİ

Milli Müdafaa Caddesi No: 16 Kızılay / Çankaya /Ankara

İletişim: 0 (312) 417 85 85

37. ÖZEL TANDOĞAN MAGNET TIP MERKEZİ

Anıt Caddesi No : 12 Tandoğan /Ankara

Telefon

İletişim: 0 (312) 212 80 80

38. MEDİPARK TIP MERKEZİ

Reşit Galip Cd. No:10 Küçük Esat Çankaya/Ankara

İletişim: 0 (312) 446 88 88

Cep: 0 553 792 5 792

39. KUDRET GÖZ HASTANESİ ANKARA

Kennedy Cad. No:71 Kavaklıdere / Ankara

İletişim: 0 (312) 447 17 22

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