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Ankara Özel Hukuk Fakülteleri ücretleri 2020-2021

Ankara'da üniversite fiyatları açıklandı mı? Vakıf üniversitelerinin güncel fiyatları ne? Ankara Özel Hukuk Fakülteleri ücretleri ne kadar? İşte özel vakıf üniversiteleri 2020-2021 fiyatları listesi:
Ankara Özel Hukuk Fakülteleri ücretleri 2020-2021

Ankara'daki Özel Hukuk Fakülteleri olan üniversitelerin isim isim listesi ve ücretlerini sizler için derledik. Ankara'da özel üniversite fiyatları açıklandı mı? Vakıf üniversitelerinin Hukuk fakülteleri güncel fiyatları ne? Hukuk Fakülteleri ne kadar? İşte Ankara'daki Özel Üniversitelerin Hukuk Fakülteleri 2020-2021 eğitim-öğretim yılı fiyatları listesi şöyle:
Ankara'daki vakıf üniversitelerinin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı lisans programlarının ücretleri belli oldu. Vakıf üniversitelerinde okumak isteyen bir genç için ailesinin ödemesi gereken ortalama ücreti 44 bin TL ila 54 bin TL arasında değişiyor.
Peki, Ankara'da fiyatı en düşük özel üniversiteler ile fiyatı en yüksek özel üniversiteler hangileri?
Ankara'da 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabul edecek olan vakıf üniversitesinin revaçta olan Hukuk  Fakülteleri ücretleri belli oldu.
Ankara Özel Hukuk Fakülteleri ücretleri;
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi: 44 Bin 200 TL
Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi: 52 Bin TL
Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi: 54 Bin TL
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi: 51 Bin 500 TL
TOBB Üniversitesi Hukuk Fakültesi: 52 Bin 980 TL
Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi: 45 Bin 674 TL

BURS İÇİN DERECEYE GİRMEK ÖNEMLİ
Vakıf üniversiteleri, dereceye giren öğrencilerine tam ve yarı burslu okuma hakkını da sunuyor. Öte yandan aldığı puana ve derecesine göre de indirim hakkı kazanan öğrenciler, üniversite eğitimlerini kazandıkları bu hakla yüzde 25, yüzde 50, yüzde 75 indirimli okuyarak sürdürüyor.

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