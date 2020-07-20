Ankara Özel Tıp Fakülteleri ücretleri 2020-2021

Ankara'da üniversite fiyatları açıklandı mı? Vakıf üniversitelerinin güncel fiyatları ne? Ankara Özel Tıp Fakülteleri ücretleri ne kadar? İşte özel vakıf üniversiteleri 2020-2021 fiyatları listesi:

Ankara'daki Özel Tıp Fakülteleri olan üniversitelerin isim isim listesi ve ücretlerini sizler için derledik. Ankara'da özel üniversite fiyatları açıklandı mı? Vakıf üniversitelerinin tıp fakülteleri güncel fiyatları ne? Tıp Fakülteleri ne kadar? İşte Ankara'daki Özel Üniversitelerin Tıp Fakülteleri 2020-2021 eğitim-öğretim yılı fiyatları listesi şöyle:

Ankara'daki vakıf üniversitelerinin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı lisans programlarının ücretleri belli oldu. Vakıf üniversitelerinde okumak isteyen bir genç için ailesinin ödemesi gereken ortalama ücreti 52 bin TL ila 78 bin TL arasında değişiyor.

Peki, Ankara'da fiyatı en düşük özel üniversiteler ile fiyatı en yüksek özel üniversiteler hangileri?

Ankara'da 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabul edecek olan vakıf üniversitesinin revaçta olan Tıp fakülteleri ücretleri belli oldu.

Ankara Özel Tıp Fakülteleri ücretleri;

Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi: 75 Bin 800 TL

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi: 74 Bin TL

Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi: 78 Bin TL

TOBB Üniversitesi Tıp Fakültesi: 74 Bin 160 TL

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi: 66 Bin 989 TL

Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi: 62 Bin TL

NOT: ( Yüksek İhtisas Üniversitesi 2020 Tıp Fakültesi eğitim ücreti güncellenmemiş olup gösterilen miktar 2019 yılına aittir.)