Ankara Özel Tıp Fakülteleri ücretleri 2020-2021

Ankara'daki Özel Tıp Fakülteleri olan üniversitelerin isim isim listesi ve ücretlerini sizler için derledik. Ankara'da özel üniversite fiyatları açıklandı mı? Vakıf üniversitelerinin tıp fakülteleri güncel fiyatları ne? Tıp Fakülteleri ne kadar? İşte Ankara'daki Özel Üniversitelerin Tıp Fakülteleri 2020-2021 eğitim-öğretim yılı fiyatları listesi şöyle:
Ankara'daki vakıf üniversitelerinin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı lisans programlarının ücretleri belli oldu. Vakıf üniversitelerinde okumak isteyen bir genç için ailesinin ödemesi gereken ortalama ücreti 52 bin TL ila 78 bin TL arasında değişiyor.
Peki, Ankara'da fiyatı en düşük özel üniversiteler ile fiyatı en yüksek özel üniversiteler hangileri?
Ankara'da 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabul edecek olan vakıf üniversitesinin revaçta olan Tıp fakülteleri ücretleri belli oldu.
Ankara Özel Tıp Fakülteleri ücretleri;
Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi: 75 Bin 800 TL
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi: 74 Bin TL
Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi: 78 Bin TL
TOBB Üniversitesi Tıp Fakültesi: 74 Bin 160 TL
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi: 66 Bin 989 TL
Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi: 62 Bin TL
NOT: (Yüksek İhtisas Üniversitesi 2020 Tıp Fakültesi eğitim ücreti güncellenmemiş olup gösterilen miktar 2019 yılına aittir.)
BURS İÇİN DERECEYE GİRMEK ÖNEMLİ
Vakıf üniversiteleri, dereceye giren öğrencilerine tam ve yarı burslu okuma hakkını da sunuyor. Öte yandan aldığı puana ve derecesine göre de indirim hakkı kazanan öğrenciler, üniversite eğitimlerini kazandıkları bu hakla yüzde 25, yüzde 50, yüzde 75 indirimli okuyarak sürdürüyor.
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