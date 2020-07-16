Ankara Özel Üniversitelerde yurt imkanı var mı? Ücretleri ne kadar?

Ankara dışından gelen öğrencilerin barınma ihtiyaçları için bazı Özel Üniversitelerin anlaşmalı olduğu öğrenci yurtları bulunmaktadır. Ankara’da hangi Özel Üniversitenin yurt imkânı var? Sizler için derledik.

İstanbul, İzmir, Eskişehir, Konya ve diğer tüm illerden üniversite eğitimi için Ankara’ya gelen öğrencilerin kafalarındaki en büyük soru işaretlerinden birisi ise kalacak yer sıkıntısıdır. Özel Üniversiteler yeni kayıt yaptıracak olan öğrencileri için kendi bünyesinde bulunan konaklama ve yurt imkanları ile öğrencilerin akıllarında bu soru işaretini kaldırıyor.

Peki, Ankara’da hangi özel üniversitelerde yurt ikamı var? Ankara’da özel üniversite yurt ücretleri ne kadar? Gelin birlikte bakalım.

Başkent Üniversitesi Ankara dışından gelen öğrenciler için barınma ihtiyaçlarını kendi bünyesinde bulunan yurt ile karşılamaktadır.

Başkent Üniversitesi 2020-2021 yurt ücretleri;

Çift Kişilik Oda 17 000 TL (DEPOZİTO ÜCRETİ: 1 890 TL)

Tek Kişilik Oda 24 000 TL (DEPOZİTO ÜCRETİ: 2 670 TL)

Çift Kişilik Köşe Oda 20 750 TL (DEPOZİTO ÜCRETİ: 2 310 TL)

Tek Kişilik Köşe Oda 27 000 TL (DEPOZİTO ÜCRETİ: 3 000 TL)

Günlük Barınma Ücreti 90 TL

Bilkent Üniversitesi Ankara dışından gelen öğrenciler için barınma ihtiyaçlarını kendi bünyesinde bulunan Merkez Kampüs Yurtları ve Doğu Kampüs Yurtları ile karşılamaktadır.

Bilkent Üniversitesi 2020-2021 yurt ücretleri;

Merkez Kampüs Yurtları

Ranzalı, standart Dört Kişilik Odalar 2 900 TL

Karyolalı, standart Üç Kişilik Odalar 4 350 TL

Karyolalı, standart Çift Kişilik Odalar 6 100 TL

Karyolalı, özel banyo ve tuvalet Çift Kişilik Odalar 9 600 TL

Standart Tek Kişilik Odalar 9 200 TL

Karyolalı, özel banyo ve tuvalet, mutfak (komşu odayla ortak kullanım) Tek Kişilik Odalar 16 000 TL

Karyolalı, özel banyo ve tuvalet, oturma alanı Tek Kişilik Odalar 15 700 TL

Doğu Kampüs Yurtları

Ranzalı, standart Dört Kişilik Odalar 2 850 TL

Karyolalı, standart Üç Kişilik Odalar 4 250 TL

Karyolalı, standart Çift Kişilik Odalar 5 900 TL

İki yatak odalı, özel banyo ve tuvalet, özel mutfak Çift Kişilik Odalar 12 000 TL

Standart Tek Kişilik Odalar 9 000 TL

Karyolalı, özel banyo ve tuvalet, mutfak (komşu odayla ortak kullanım) Tek Kişilik Odalar 12 700 TL

Çankaya Üniversitesi Ankara dışından gelen öğrenciler için barınma ihtiyaçlarını kendi bünyesinde bulunan yurt ile karşılamaktadır.

Çankaya Üniversitesi 2020-2021 yurt ücretleri;

Tek Kişilik Oda: 18 232 TL

Üç Kişilik Oda: 11 603 TL

TED Üniversitesi Ankara dışından gelen öğrenciler için barınma ihtiyaçlarını kendi bünyesinde bulunan yurt ile karşılamaktadır.

TED Üniversitesi 2020-2021 yurt ücretleri;

Engelli Odası Erkek Öğrenci Yurdu: 27 950 TL

Engelli Odası Kız Öğrenci Yurdu: 16 000 TL

Bir Kişilik Oda Erkek Öğrenci Yurdu: 27 950 TL

Bir Kişilik Oda Kız Öğrenci Yurdu: 26 000 TL

İki Kişilik Oda Erkek Öğrenci Yurdu: 18 500 TL

İki Kişilik Oda Kız Öğrenci Yurdu: 16 000 TL

Üç Kişilik Oda Erkek Öğrenci Yurdu: 17 000 TL

Dört Kişilik Oda Erkek Öğrenci Yurdu: 16 500 TL

Dört Kişilik Oda Kız Öğrenci Yurdu: 12 950 TL

Dört Kişilik Odada 2 Kişi Kız Öğrenci Yurdu: 17 950 TL

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ankara dışından gelen öğrenciler için barınma ihtiyaçlarını kendi bünyesinde bulunan yurt ile karşılamaktadır.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi yurt ücretleri;

Tek Kişilik Oda Ücreti: 42 600 TL

Çift Kişilik Oda Ücreti: 21 300 TL

Üç Kişilik Oda Ücreti: 16 800 TL

NOT: (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 2020-2021 yurt ücretlerini güncellememiş olup verilen rakamlar 2019-2020 dönemine aittir.)

Ufuk Üniversitesi Ankara dışından gelen öğrenciler için barınma ihtiyaçlarını kendi bünyesinde bulunan yurt ile karşılamaktadır.

Ufuk Üniversitesi yurt ücretleri;

Tek Kişilik Oda Ücreti: 20 415 TL (DEPOZİTO ÜCRETİ: 2 041 TL)

Çift Kişilik Oda Ücreti: 15 425 TL (DEPOZİTO ÜCRETİ: 1 542 TL)

Üç Kişilik Oda Ücreti: 13 752 TL (DEPOZİTO ÜCRETİ: 1 375 TL)

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