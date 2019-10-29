Ankara Palas 2020 yılında müze olarak hizmet verecek

Cumhuriyet döneminin simge yapılarından biri olan Ankara Palas’taki restorasyon çalışmaları hummalı bir şekilde sürüyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla Ulus Cumhuriyet Caddesi’ndeki 92 yıllık tarihi bina müze olarak hizmet verecek.

Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına geçtiğimiz yıl bağlanan 92 yaşındaki Ankara Palas restore edilerek müzeye dönüştürülüyor. Cumhuriyet döneminin simge yapılarından biri olarak gösterilen Ankara Palas’ta bugünlerde hummalı bir çalışma sürüyor.

CUMHURİYET CADDESİ ÜZERİNDE BULUNUYOR

Ulus’taki Cumhuriyet Caddesi’nde yer alan Ankara Palas’ın etrafı yüklenici firma Boğaziçi İnşaat tarafından demir plakalarla kapatılmış, dış cephe iskelesi kurulmuş durumda. Yaklaşık bir ay önce başlatılan restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından tarihi yapının Cumhurbaşkanlığı Müzesi olarak hizmet vermesi bekleniyor.

1927’DEN BERİ HİZMET VERİYORDU

Planları 1924 yılında mimar Vedat Tek tarafından yapılan ve mimar Vedat Bey ile Kemalettin Bey tarafından inşası 1927’de tamamlanan Ankara Palas, yapılan resmi davetleri, uluslararası heyet toplantılarıyla sosyal tesis ve konukevi olarak Cumhuriyet tarihinin sembol yapılarından biriydi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk , ölümüne kadar resmi görüşmelerini bu binada yürütmüş ve günün yorgunluğunu burada atmıştı. Uzun yıllar Cumhuriyet’in yıl dönümü etkinlikleri bu binada yapılmıştı. 92 yaşındaki Ankara Palas, Dışişleri Bakanlığı'nın işletmesinden alınarak geçtiğimiz yıl yayımlanan kararname ile Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi’ne bağlandı. 1983'ten beri devlet konukevi olarak kullanılan tarihi bina, restorasyonun tamamlanmasıyla müze olarak kullanılacak. Tarihi binada başlatılan restorasyon çalışmalarının 2020 yılı içerisinde tamamlanması bekleniyor.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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