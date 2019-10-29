  • BIST 100.216
  • Altın 275,036
  • Dolar 5,7258
  • Euro 6,3616
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 9 °C
»

Ankara Palas 2020 yılında müze olarak hizmet verecek

Cumhuriyet döneminin simge yapılarından biri olan Ankara Palas’taki restorasyon çalışmaları hummalı bir şekilde sürüyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla Ulus Cumhuriyet Caddesi’ndeki 92 yıllık tarihi bina müze olarak hizmet verecek. 
Ankara Palas 2020 yılında müze olarak hizmet verecek

Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına geçtiğimiz yıl bağlanan 92 yaşındaki Ankara Palas restore edilerek müzeye dönüştürülüyor. Cumhuriyet döneminin simge yapılarından biri olarak gösterilen Ankara Palas’ta bugünlerde hummalı bir çalışma sürüyor. 

CUMHURİYET CADDESİ ÜZERİNDE BULUNUYOR

Ulus’taki Cumhuriyet Caddesi’nde yer alan Ankara Palas’ın etrafı yüklenici firma Boğaziçi İnşaat tarafından demir plakalarla kapatılmış, dış cephe iskelesi kurulmuş durumda. Yaklaşık bir ay önce başlatılan restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından tarihi yapının Cumhurbaşkanlığı Müzesi olarak hizmet vermesi bekleniyor. 

ankara-palas,-cumhurbaskanligi-muzesi,-gazi-mustafa-kemal-ataturk,,.jpg

1927’DEN BERİ HİZMET VERİYORDU

Planları 1924 yılında mimar Vedat Tek tarafından yapılan ve mimar Vedat Bey ile Kemalettin Bey tarafından inşası 1927’de tamamlanan Ankara Palas, yapılan resmi davetleri, uluslararası heyet toplantılarıyla sosyal tesis ve konukevi olarak Cumhuriyet tarihinin sembol yapılarından biriydi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümüne kadar resmi görüşmelerini bu binada yürütmüş ve günün yorgunluğunu burada atmıştı. Uzun yıllar Cumhuriyet’in yıl dönümü etkinlikleri bu binada yapılmıştı. 92 yaşındaki Ankara Palas, Dışişleri Bakanlığı'nın işletmesinden alınarak geçtiğimiz yıl yayımlanan kararname ile Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi’ne bağlandı. 1983'ten beri devlet konukevi olarak kullanılan tarihi bina, restorasyonun tamamlanmasıyla müze olarak kullanılacak. Tarihi binada başlatılan restorasyon çalışmalarının 2020 yılı içerisinde tamamlanması bekleniyor. 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara'daki seyyar satıcılardan vatandaş rahatsız29 Ekim 2019 Salı 00:10
  • Altındağ Belediyesi'nde yıkım28 Ekim 2019 Pazartesi 00:25
  • ATİD Başkanı Birol Akman: Ankara sahipsiz değil28 Ekim 2019 Pazartesi 00:20
  • Prof. Dr. Fevzi Altuntaş: Kansere karşı lütfen hareket edin28 Ekim 2019 Pazartesi 00:15
  • İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi'nden Çankırı'ya çıkarma28 Ekim 2019 Pazartesi 00:10
  • Ulus Rüzgârlı esnafı Bünyamin Doğan 17 yıldır sofrasını insanlarla paylaşıyor26 Ekim 2019 Cumartesi 00:15
  • DESMÜD Başkanı Zeki Demirtaşoğlu: Destek istiyoruz26 Ekim 2019 Cumartesi 00:10
  • Türkiye'den ABD'ye yazılı nota: Kabul edilemez25 Ekim 2019 Cuma 14:13
  • Elazığ Yöresel Ürünler ve Lezzet Günleri Festivali Ankara'ya damga vurdu25 Ekim 2019 Cuma 00:20
  • Ankara Onkoloji Hastanesi'nden 'Bir fidan bir hayat' etkinliği25 Ekim 2019 Cuma 00:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti