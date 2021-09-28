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Ankara Polatlı arası kaç km? Ankara Polatlı arası kaç saat? Ankara Polatlı Yol Tarifi, Ankara Polatlı Otobüs Fiyatları...

Ankara Polatlı arası kaç km? Ankara Polatlı arası kaç saat? Ankara Polatlı Yol Tarifi Ankara Polatlı kaç kilometre? Ankara'dan Polatlı’ya gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.
Ankara Polatlı arası kaç km? Ankara Polatlı arası kaç saat? Ankara Polatlı Yol Tarifi, Ankara Polatlı Otobüs Fiyatları...

Ankara Polatlı arası kaç km? Ankara Polatlı arası kaç saat? Ankara'dan Polatlı’ya nasıl gidilir? Polatlı Ankara arası kaç km? Polatlı Ankara arası kaç saat? Polatlı’dan Ankara'ya nasıl gidilir? Polatlı Ankara Yol Tarifi, Ankara Polatlı otobüs bileti ne kadar?

Ankara'dan Polatlı’ya gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

ANKARA POLATLI ARASI KAÇ KM?

Dumlupınar Blv./D200 üzerinden Ankara Polatlı arası 89,3 km dir.

Dumlupınar Blv./D200/E90 üzerinden Ankara Polatlı arası 104,9 km dir.

ANKARA POLATLI ARASI KAÇ SAAT?

Dumlupınar Blv./D200 üzerinden Ankara Polatlı arası 1 saat 05  dakika sürmektedir.

Dumlupınar Blv./D200/E90 üzerinden Ankara Polatlı arası 1 saat 27 dakika sürmektedir.

ANKARA POLATLI OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

Ankara'dan Polatlı'ya gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Polatlı arası otobüs fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

ANKARA POLATLI ARASI 89,3  KM DİR.

Ankara Polatlı Otobüs bileti fiyatı

Otobüs bileti fiyatları en ucuz tam 9,25 öğrenci 5,00 tl

ANKARA POLATLI ARASI YOL TARİFİ

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