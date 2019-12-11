Ankara Rize arası kaç km? Ankara Rize arası kaç saat? Ankara Rize Yol Tarifi, Ankara Rize Otobüs Bileti Fiyatları...

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Ankara'dan Rize'ye gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
ANKARA RİZE ARASI KAÇ KM?
Hamsikoli, Hamsili Pilav, Hamsi çığırtası, Hamsi çorbası, Pekmezli kabak, Korkoto çorbası, Çumur, Enişte lokumu, Pepeçura, Kabak sütlacı ve Kocakarı gerdanı ile meşhur,
Anzer Yaylası, Palovit Şelalesi, Zil Kalesi, Kaçkar Dağları Milli Parkı, Polakcur Yaylası, Şenyuva Köprüsü, Ciha Kalesi, Ovit Yaylası, Çağrankaya Yaylası, Elevit Yaylası'na ev sahipliği yapan Rize ile Ankara arası mesafe:
D010/E70 üzerinden 817 km
ANKARA RİZE ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
D010/E70 üzerinden 10 saat 20 dakika
Otobüs ile
Ortalama 12 - 13 saat
ANKARA RİZE OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
Ankara'dan Rize'ye gitmenin pek çok yolu var. Peki Ankara Rize arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
Ankara Rize otobüs firmaları ve bilet fiyatları
Rize Ses 110 TL
Artvin Ses 130 TL
Lüks Artvin 130 TL
Ali Osman Ulusoy 115 TL
Lük Karadeniz 115 TL
Metro 110 TL
ANKARA RİZE YOL TARİFİ
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