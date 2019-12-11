  • BIST 107.567
  • Altın 273,331
  • Dolar 5,8048
  • Euro 6,4326
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 4 °C
»

Ankara Rize arası kaç km? Ankara Rize arası kaç saat? Ankara Rize Yol Tarifi, Ankara Rize Otobüs Bileti Fiyatları...

Ankara Rize arası kaç km? Ankara Rize arası kaç saat? Ankara Rize Yol Tarifi.. Ankara Rize kaç kilometre? Ankara'dan Rize'ye gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.
Ankara Rize arası kaç km? Ankara Rize arası kaç saat? Ankara Rize Yol Tarifi, Ankara Rize Otobüs Bileti Fiyatları...

Ankara Rize arası kaç km? Ankara Rize arası kaç saat? Ankara'dan Rize'ye nasıl gidilir?, Rize Ankara arası kaç km? Rize Ankara arası kaç saat? Rize'den Ankara'ya nasıl gidilir? Ankara Rize Yol Tarifi, Ankara Rize otobüs bileti, Ankara Rize otobüs firmaları, Ankara Rize kaç kilometre?

Ankara'dan Rize'ye gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

ANKARA RİZE ARASI KAÇ KM?

Hamsikoli, Hamsili Pilav, Hamsi çığırtası, Hamsi çorbası, Pekmezli kabak, Korkoto çorbası, Çumur, Enişte lokumu, Pepeçura, Kabak sütlacı ve Kocakarı gerdanı ile meşhur,

Anzer Yaylası, Palovit Şelalesi, Zil Kalesi, Kaçkar Dağları Milli Parkı, Polakcur Yaylası, Şenyuva Köprüsü, Ciha Kalesi, Ovit Yaylası, Çağrankaya Yaylası, Elevit Yaylası'na ev sahipliği yapan Rize ile Ankara arası mesafe:

D010/E70 üzerinden 817 km

ANKARA RİZE ARASI KAÇ SAAT? 

Otomobil ile

D010/E70 üzerinden 10 saat 20 dakika

Otobüs ile

Ortalama 12 - 13 saat

ANKARA RİZE OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

Ankara'dan Rize'ye gitmenin pek çok yolu var. Peki Ankara Rize arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım. 

Ankara Rize otobüs firmaları ve bilet fiyatları

Rize Ses 110 TL

Artvin Ses 130 TL

Lüks Artvin 130 TL

Ali Osman Ulusoy 115 TL

Lük Karadeniz 115 TL

Metro 110 TL

ANKARA RİZE YOL TARİFİ

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kızılcahamam geri dönüşümde örnek olacak11 Aralık 2019 Çarşamba 00:15
  • Karşıyaka Mezarlığı’nın karşısındaki seracılar yer talep ediyor11 Aralık 2019 Çarşamba 00:10
  • HAK-İŞ’ten Fransa Büyükelçiliği önünde siyah çelenkli eylem10 Aralık 2019 Salı 00:20
  • Ravak yoğurdu tezgah arıyor10 Aralık 2019 Salı 00:15
  • Bayılma numarası yaparak insanları dolandıran dilenci10 Aralık 2019 Salı 00:10
  • Ankara Muş arası kaç km? Ankara Muş arası kaç saat? Ankara Muş Yol Tarifi, Ankara Muş Otobüs Bileti Fiyatları...09 Aralık 2019 Pazartesi 11:57
  • Ankara Muğla arası kaç km? Ankara Muğla arası kaç saat? Ankara Muğla Yol Tarifi, Ankara Muğla Otobüs Bileti Fiyatları...09 Aralık 2019 Pazartesi 11:32
  • Ankara Mersin arası kaç km? Ankara Mersin arası kaç saat? Ankara Mersin Yol Tarifi, Ankara Mersin Otobüs Bileti Fiyatları...09 Aralık 2019 Pazartesi 11:13
  • Ankara Mardin arası kaç km? Ankara Mardin arası kaç saat? Ankara Mardin Yol Tarifi, Ankara Mardin Otobüs Bileti Fiyatları...09 Aralık 2019 Pazartesi 11:02
  • Ankara Manisa arası kaç km? Ankara Manisa arası kaç saat? Ankara Manisa Yol Tarifi, Ankara Manisa Otobüs Bileti Fiyatları...09 Aralık 2019 Pazartesi 10:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti