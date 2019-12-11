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Ankara Sakarya arası kaç km? Ankara Sakarya arası kaç saat? Ankara Sakarya Yol Tarifi, Ankara Sakarya Otobüs Bileti Fiyatları...

Ankara Sakarya arası kaç km? Ankara Sakarya arası kaç saat? Ankara Sakarya Yol Tarifi.. Ankara Sakarya kaç kilometre? Ankara'dan Sakarya'ya gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.
Ankara Sakarya arası kaç km? Ankara Sakarya arası kaç saat? Ankara Sakarya Yol Tarifi, Ankara Sakarya Otobüs Bileti Fiyatları...

Ankara Sakarya arası kaç km? Ankara Sakarya arası kaç saat? Ankara'dan Sakarya'ya nasıl gidilir?, Sakarya Ankara arası kaç km? Sakarya Ankara arası kaç saat? Sakarya'dan Ankara'ya nasıl gidilir? Ankara Sakarya Yol Tarifi, Ankara Sakarya otobüs bileti, Ankara Sakarya otobüs firmaları, Ankara Sakarya kaç kilometre?

Ankara'dan Sakarya'ya gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

ANKARA SAKARYA ARASI KAÇ KM?

Bulgur Çorbası, Dımbıl Çorbası, Pekmezli Ayva Dolması, Adapazarı Usulü Kuzu But, Islama Köftesi, Hamsili Pilav, Balkabaklı Ekmek, Çerkez Tavuğu, Ezme Fasulye, Kaşnuka'sı ile meşhur,

Maden Deresi, Acarlar Longozu, Soğucak Yaylası, Keremali Yaylası, Sapanca Çiğdem Yaylası, Geyve Boğazı, Karagöl Yaylası'na ev sahipliği yapan Sakarya ile Ankara arası mesafe:

Anadolu Otoyolu/O-4 üzerinden 311 km

D140 üzerinden 302 km

Anadolu Otoyolu/O-4/E80 üzerinden 388 km

ANKARA SAKARYA  ARASI KAÇ SAAT? 

Otomobil ile

Anadolu Otoyolu/O-4 üzerinden 3 saat 12 dakika

D140 üzerinden 4 saat 19 dakika

Anadolu Otoyolu/O-4/E80 üzerinden 4 saat 36 dakika

Otobüs ile

Ortalama 4 saat

ANKARA SAKARYA OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

Ankara'dan Sakarya'ya gitmenin pek çok yolu var. Peki Ankara Sakarya arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım. 

Ankara Sakarya otobüs firmaları ve bilet fiyatları

Metro 59 TL

VİB 58 TL

Lüks Yalova 50 TL

Ben Turizm 49 TL

Özkaymak 55 TL

Selçuk Turizm 60 TL

ANKARA SAKARYA YOL TARİFİ

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