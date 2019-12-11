Ankara Sakarya arası kaç km? Ankara Sakarya arası kaç saat? Ankara Sakarya Yol Tarifi, Ankara Sakarya Otobüs Bileti Fiyatları...

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Ankara'dan Sakarya'ya gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
ANKARA SAKARYA ARASI KAÇ KM?
Bulgur Çorbası, Dımbıl Çorbası, Pekmezli Ayva Dolması, Adapazarı Usulü Kuzu But, Islama Köftesi, Hamsili Pilav, Balkabaklı Ekmek, Çerkez Tavuğu, Ezme Fasulye, Kaşnuka'sı ile meşhur,
Maden Deresi, Acarlar Longozu, Soğucak Yaylası, Keremali Yaylası, Sapanca Çiğdem Yaylası, Geyve Boğazı, Karagöl Yaylası'na ev sahipliği yapan Sakarya ile Ankara arası mesafe:
Anadolu Otoyolu/O-4 üzerinden 311 km
D140 üzerinden 302 km
Anadolu Otoyolu/O-4/E80 üzerinden 388 km
ANKARA SAKARYA ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
Anadolu Otoyolu/O-4 üzerinden 3 saat 12 dakika
D140 üzerinden 4 saat 19 dakika
Anadolu Otoyolu/O-4/E80 üzerinden 4 saat 36 dakika
Otobüs ile
Ortalama 4 saat
ANKARA SAKARYA OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
Ankara'dan Sakarya'ya gitmenin pek çok yolu var. Peki Ankara Sakarya arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
Ankara Sakarya otobüs firmaları ve bilet fiyatları
Metro 59 TL
VİB 58 TL
Lüks Yalova 50 TL
Ben Turizm 49 TL
Özkaymak 55 TL
Selçuk Turizm 60 TL
ANKARA SAKARYA YOL TARİFİ
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