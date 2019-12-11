Ankara Samsun arası kaç km? Ankara Samsun arası kaç saat? Ankara Samsun Yol Tarifi, Ankara Samsun Otobüs Bileti Fiyatları...

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Ankara'dan Samsun'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
ANKARA SAMSUN ARASI KAÇ KM?
Mısırlı Fasulye Çorbası, Ispanak Çorbası, Haluçka, Bafra Pidesi, Terme Pidesi, Baklalı Sarma, Kaz Pilavı, Fasulye Turşu Kavurması, Katık Sündürmesi, Büryan, Kağıtta Hamsi ve Mantarlı Pilav'ı ile meşhur,
Kabaceviz Şelaleleri, Akalan Şelaleleri, Hamamayağı Kaplıcası, Tekkeköy Mağaraları, Amisos Tepesi, Ladik Gölü, Geyikkoşan Sahili ve Bandırma Vapuru'na ev sahipliği yapan Samsun ile Ankara arası mesafe:
D200 üzerinden 409 km
ANKARA SAMSUN ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
D200 üzerinden 4 saat 48 dakika
Otobüs ile
Ortalama 6 - 6,5 saat
ANKARA SAMSUN OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
Ankara'dan Samsun'a gitmenin pek çok yolu var. Peki Ankara Samsun arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
Ankara Samsun otobüs firmaları ve bilet fiyatları
Metro 60 TL
Ali Osman Ulusoy 60 TL
Lüks Karadeniz 50 TL
Artvin Ses 70 TL
Rize Ses 60 TL
ANKARA SAMSUN YOL TARİFİ
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