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Ankara Samsun arası kaç km? Ankara Samsun arası kaç saat? Ankara Samsun Yol Tarifi, Ankara Samsun Otobüs Bileti Fiyatları...

Ankara Samsun arası kaç km? Ankara Samsun arası kaç saat? Ankara Samsun Yol Tarifi.. Ankara Samsun kaç kilometre? Ankara'dan Samsun'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.
Ankara Samsun arası kaç km? Ankara Samsun arası kaç saat? Ankara Samsun Yol Tarifi, Ankara Samsun Otobüs Bileti Fiyatları...

Ankara Samsun arası kaç km? Ankara Samsun arası kaç saat? Ankara'dan Samsun'a nasıl gidilir?, Samsun Ankara arası kaç km? Samsun Ankara arası kaç saat? Samsun'dan Ankara'ya nasıl gidilir? Ankara Samsun Yol Tarifi, Ankara Samsun otobüs bileti, Ankara Samsun otobüs firmaları, Ankara Samsun kaç kilometre?

Ankara'dan Samsun'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

ANKARA SAMSUN ARASI KAÇ KM?

Mısırlı Fasulye Çorbası, Ispanak Çorbası, Haluçka, Bafra Pidesi, Terme Pidesi, Baklalı Sarma, Kaz Pilavı, Fasulye Turşu Kavurması, Katık Sündürmesi, Büryan, Kağıtta Hamsi ve Mantarlı Pilav'ı ile meşhur,

Kabaceviz Şelaleleri, Akalan Şelaleleri, Hamamayağı Kaplıcası, Tekkeköy Mağaraları, Amisos Tepesi, Ladik Gölü, Geyikkoşan Sahili ve Bandırma Vapuru'na ev sahipliği yapan Samsun ile Ankara arası mesafe:

D200 üzerinden 409 km

ANKARA SAMSUN  ARASI KAÇ SAAT? 

Otomobil ile

D200 üzerinden 4 saat 48 dakika

Otobüs ile

Ortalama 6 - 6,5 saat

ANKARA SAMSUN OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

Ankara'dan Samsun'a gitmenin pek çok yolu var. Peki Ankara Samsun arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım. 

Ankara Samsun otobüs firmaları ve bilet fiyatları

Metro 60 TL

Ali Osman Ulusoy 60 TL

Lüks Karadeniz 50 TL

Artvin Ses 70 TL

Rize Ses 60 TL

ANKARA SAMSUN YOL TARİFİ

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