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Ankara Şanlıurfa arası kaç km? Ankara Şanlıurfa arası kaç saat? Ankara Şanlıurfa Yol Tarifi, Ankara Şanlıurfa Otobüs Bileti Fiyatları...

Ankara Şanlıurfa arası kaç km? Ankara Şanlıurfa arası kaç saat? Ankara Şanlıurfa Yol Tarifi.. Ankara Şanlıurfa kaç kilometre? Ankara'dan Şanlıurfa'ya gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.
Ankara Şanlıurfa arası kaç km? Ankara Şanlıurfa arası kaç saat? Ankara Şanlıurfa Yol Tarifi, Ankara Şanlıurfa Otobüs Bileti Fiyatları...

Ankara Şanlıurfa arası kaç km? Ankara Şanlıurfa arası kaç saat? Ankara'dan Şanlıurfa'ya nasıl gidilir?, Şanlıurfa Ankara arası kaç km? Şanlıurfa Ankara arası kaç saat? Şanlıurfa'dan Ankara'ya nasıl gidilir? Ankara Şanlıurfa Yol Tarifi, Ankara Şanlıurfa otobüs bileti, Ankara Şanlıurfa otobüs firmaları, Ankara Şanlıurfa kaç kilometre?

Ankara'dan Şanlıurfa'ya gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

ANKARA ŞANLIURFA ARASI KAÇ KM?

Söğürme, Şıllık tatlısı, Ağzı açık, Semsek, Lebeni, Ciğer kebabı, Boranı, Bostana, Aya köftesi, Yuvalak, Sini taraklığı ve Çiğ köftesi ile meşhur,

Balıklı Göl, Kızlar Sarayı, Halfeti Antik Kenti, Sipahi Pazarı, Bazda Mağaraları, Göbekli Tepe, Tektek Dağları Milli Parkı, Yücelen Mağaraları ve Harran Ovası'na ev sahipliği yapan Şanlıurfa ile Ankara arası mesafe:

D750/E90 ve E90 üzerinden 843 km

ANKARA ŞANLIURFA ARASI KAÇ SAAT? 

Otomobil ile

D750/E90 ve E90 üzerinden 8 saat 50 dakika

Otobüs ile

Ortalama 11,5 - 12 saat

ANKARA ŞANLIURFA OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

Ankara'dan Şanlıurfa'ya gitmenin pek çok yolu var. Peki Ankara Şanlıurfa arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım. 

Ankara Şanlıurfa otobüs firmaları ve bilet fiyatları

ASTOR 105 TL

Metro Turizm 120 TL

Özlem Batman 100 TL

Can Diyarbakır 100 TL

ANKARA ŞANLIURFA YOL TARİFİ

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