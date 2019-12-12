Ankara Şanlıurfa arası kaç km? Ankara Şanlıurfa arası kaç saat? Ankara Şanlıurfa Yol Tarifi, Ankara Şanlıurfa Otobüs Bileti Fiyatları...

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Ankara'dan Şanlıurfa'ya gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
ANKARA ŞANLIURFA ARASI KAÇ KM?
Söğürme, Şıllık tatlısı, Ağzı açık, Semsek, Lebeni, Ciğer kebabı, Boranı, Bostana, Aya köftesi, Yuvalak, Sini taraklığı ve Çiğ köftesi ile meşhur,
Balıklı Göl, Kızlar Sarayı, Halfeti Antik Kenti, Sipahi Pazarı, Bazda Mağaraları, Göbekli Tepe, Tektek Dağları Milli Parkı, Yücelen Mağaraları ve Harran Ovası'na ev sahipliği yapan Şanlıurfa ile Ankara arası mesafe:
D750/E90 ve E90 üzerinden 843 km
ANKARA ŞANLIURFA ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
D750/E90 ve E90 üzerinden 8 saat 50 dakika
Otobüs ile
Ortalama 11,5 - 12 saat
ANKARA ŞANLIURFA OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
Ankara'dan Şanlıurfa'ya gitmenin pek çok yolu var. Peki Ankara Şanlıurfa arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
Ankara Şanlıurfa otobüs firmaları ve bilet fiyatları
ASTOR 105 TL
Metro Turizm 120 TL
Özlem Batman 100 TL
Can Diyarbakır 100 TL
ANKARA ŞANLIURFA YOL TARİFİ
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