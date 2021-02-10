Ankara Şehir Hastanesi’nde '18 Yaş Altı Sigara Bırakma Polikliniği' açıldı

Şehir Hastanesi’nde Türkiye’nin ilk '18 Yaş Altı Sigara Bırakma Polikliniği' açılarak hizmet vermeye başladı. Uzman kişilerin görev aldığı poliklinikte yeniden artmaya başlayan sigara kullanımıyla daha etkin mücadele edilmesi bekleniyor.

Ankara Şehir Hastanesi’nde Türkiye’nin ilk '18 Yaş Altı Sigara Bırakma Polikliniği' açıldı. 9 Şubat’tan itibaren hizmet vermeye başlayan söz konusu polikliniğin diğer hastanelere örnek olması ve yeniden artmaya başlayan sigara kullanımıyla daha etkin mücadele edilmesi bekleniyor.

SİGARA BIRAKMA KONUSUNDA UZMANLAR GÖREV ALACAK

'18 Yaş Altı Sigara Bırakma Polikliniği'nde Sağlık Bakanlığı onaylı sigara bırakma sertifikası bulunan iki uzman hekim, bir psikolog ve bir hemşire görev yapacak. Şehir Hastanesi yerleşkesi içerisindeki Çocuk Hastanesi Adolesan Bölümü’nde açılan söz konusu poliklinik, Türkiye'de ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı ile iş birliği halinde, 18 yaş altı sigara içen ergenlerin de yönlendirilebileceği bir poliklinik olarak hizmet verecek.

18 YAŞ ALTINDAKİLER TEK BAŞLARINA BAŞVURABİLECEK

Polikliniğe hem 18 yaş altı çocuk ve ergenler hem de aileleri başvurabilecek. 18 yaş altı gençlerin kendilerini yalnız hissetmemeleri, toplumun geleceğini bağımlılıktan kurtarabilmek için yeniden artmaya başlayan sigara kullanımıyla daha etkin mücadele edilecek. Poliklinikte bilimsel yöntemlerle sigara bırakma müdahalesinde bulunularak, kişilerin sigara bırakma süreçlerine destek olunacak.

ÜCRETSİZ ERİŞİM SAĞLANIYOR

Kovid-19 salgın koşullarına rağmen 2021 yılı itibariyle 537 sigara bırakma polikliniğinde sigara bırakma hizmeti sunuluyor. Sigara bırakma polikliniklerinde konuya özel eğitim alan hekimler görev yapıyor. Hekimin muayenesi ve değerlendirmesi doğrultusunda sigara bırakma tedavisi uygulananlar, bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmış ilaçlarla destekleniyor. Sigara bırakma tedavisinde kullanılan ancak Türkiye'de geri ödeme kapsamında olmayan "Vareniklin" ve "Bupropion" etken maddeli ilaçlar ile Nikotin Replasman tedavisi preparatlara, sigara bırakma tedavisi kapsamında ücretsiz erişim sağlanıyor. Bu ilaçlar, sigara bırakma polikliniklerinde hekimler tarafından, uygun görülen hastaların tedavisinde kullanıma sunuluyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından sigara bırakma polikliniklerinde 2010 yılından bugüne kadar 3 milyondan fazla muayene yapıldı, yaklaşık 1,2 milyon kişi bu ilaçlardan faydalandı. Sağlık Bakanlığınca toplum sağlığının korunması amacıyla 2010 yılından itibaren uygulanan "Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı" aracılığıyla geçen yıl takip edilenlerin yüzde 25'inin sigarayı bıraktığı tespit edildi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-