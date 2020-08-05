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Ankara Şehir Hastanesi’nden sevindirici haber geldi

Ankara Şehir Hastanesi’nde korona tedavisi gören AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu’ndan sevindiren haber geldi. 18 gündür yoğun bakımda entübe olan Akbaşoğlu’nun önceki gün solunum cihazından ayrıldığı öğrenildi.
Ankara Şehir Hastanesi’nden sevindirici haber geldi

Ankara Şehir Hastanesi’nde bir ayı aşkındır koronavirüs tedavisi gören AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu’ndan sevindiren haber geldi. 

SOLUNUM CİHAZINDAN AYRILDI
18 gündür yoğun bakımda entübe olan Covid-19 hastası 52 yaşındaki Akbaşoğlu önceki gün solunum cihazından ayrıldı. Yoğun bakım servisinde tedavisinin bir süre daha devam edeceği öğrenilen Akbaşoğlu’nun durumunun her geçen gün iyiye gittiği kaydedildi. 

30 HAZİRAN’DA TEŞHİS KONULMUŞTU
30 Haziran tarihinde COVİD-19 testi pozitif çıkan Akbaşoğlu, Ankara Şehir Hastanesi’nde yoğun bakım servisine alınmıştı. Aynı zamanda uyku apnesi rahatsızlığı olan Akbaşoğlu bunun üzerine solunum sorununu düzeltmek için yoğun bakıma entübe edilmişti.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

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