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Ankara Şehir Hastanesi'ne 112 Ulus-Ankara Şehir Hastanesi (Ekspres) EGO Hattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi her gün binlerce hasta ve hasta yakınını ağırlayan Bilkent’te bulunan Ankara Şehir Hastanesi'ne kent merkezinden doğrudan ulaşım sağlanabilmesi için “112 Ulus-Ankara Şehir Hastanesi (Ekspres) Hattı”nı hizmete soktu.
Ankara Şehir Hastanesi'ne 112 Ulus-Ankara Şehir Hastanesi (Ekspres) EGO Hattı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın seçim döneminde sözünü verdiği şehir merkezinden hastaneye ulaşım kolaylığı sağlayacak hattın devreye sokulması için EGO Genel Müdürlüğü harekete geçti.

ŞEHİR MERKEZİNDEN HASTANEYE EKSPRES ULAŞIM

Birçok hastaneyi bünyesinde barındıran 3 bin 633 kapasiteli Şehir Hastanesi’ne doğrudan ulaşımı sağlamak amacıyla 25 Temmuz Perşembe gününden itibaren 112 Ulus-Ankara Şehir Hastanesi Ekspres Hattı seferlerine başlıyor.

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15 dakikalık aralıklarla Ulus ve Ankara Şehir Hastanesi arasındaki güzergahta her gün 06.15-21.15 saatleri arasında toplu taşıma hizmeti verecek olan EGO Otobüsleri, hem Başkentlilere hem de şehir dışından sağlık sorunları nedeniyle gelen vatandaşlara ulaşım kolaylığı sağlayacak.

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