  • BIST 1.471
  • Altın 414,451
  • Dolar 7,4160
  • Euro 8,9680
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 3 °C
»

Ankara Şeker Fabrikası bu sezon 77 bin 500 tonluk şeker üretimiyle rekor kırdı

Ankara Şeker Fabrikası Müdürü Mustafa Uslu, 2020-2021 üretim dönemi sonunda fabrikanın 59 yıllık tarihinin en yüksek üretim verilerine ulaştıklarını kaydetti.
Ankara Şeker Fabrikası bu sezon 77 bin 500 tonluk şeker üretimiyle rekor kırdı

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'nin (Türkşeker) Ankara'daki fabrikasında 2020-2021 üretim döneminde 77 bin 500 tonluk şeker üretimiyle rekor kırıldı.

Ankara Şeker Fabrikası Müdürü Mustafa Uslu, fabrikada düzenlediği basın toplantısında, üretim faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Uslu, şeker sanayisinin 16'ncı işletmesi olan Türkşeker Ankara Şeker Fabrikası'nda bu sezon üretimin 10 Eylül'de başladığını ve 165 gün sürdüğünü söyledi.

Bu sürenin, son 30 yılın en uzun dönemi olduğunu ifade eden Uslu, "2020-2021 üretim dönemi sonunda fabrika, 59 yıllık tarihinin en yüksek üretim verilerine ulaştı. Bu sezon tüm zamanların en çok pancarı işlendi. Söz konusu dönemde Ankara Şeker Fabrikası'nda 677 bin 806 ton pancar işlenerek, 77 bin 500 ton şeker üretildi ve tüm zamanların en yüksek şeker üretim rekoruna imza atıldı." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kısıtlayıcı etkisine rağmen vites artırarak günlük pancar işleme kapasitesinin üzerine çıktıklarını vurgulayan Uslu, fabrikada pancarın yan ürünü olan küspe ve melas üretiminde de tüm zamanların en yüksek üretiminin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Şeker üretimi artmaya devam ediyor
Uslu, son yıllarda fabrikada üretim artışının devam ettiğini, 2018'de 511 bin 365 ton pancar işlenerek 54 bin 220 ton, 2019'da ise 570 bin ton pancar işlenerek 61 bin 370 ton şeker üretildiğini dile getirdi.

Sözleşmeli üretim modeliyle ürün alımı yaptıklarına işaret eden Uslu, alımdan 60 gün sonra üreticilere ödemelerinin yapıldığını ve mağduriyet yaşanmadığını anlattı.

Uslu, şeker pancarı üreticilerine üretim döneminde 3 defa avans verdiklerini belirterek, bu üretim döneminde ayni ve nakdi toplam 223 milyon liralık ödeme yaptıklarını söyledi.

Ürün alımlarında randevu sistemi uyguladıkları bilgisini veren Uslu, bu sayede üreticilerin nakliye maliyetlerinin de azaldığını vurguladı.

Uslu, şeker dışında da ürünler ürettiklerini, makarna ve domates salçası üretimi yaptıklarını kaydetti.

Mustafa Uslu, "Türk Şeker" markasıyla piyasaya sürülen ürünlerin tüketiciler tarafından ilgi gördüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk Eximbank'tan 1,5 milyar lira net kar27 Şubat 2021 Cumartesi 10:11
  • Diş fırçası ithalatında tarife kontenjanı açıldı27 Şubat 2021 Cumartesi 10:10
  • Moody’s: Avrupa’da tüketici güveni durgun seyrediyor26 Şubat 2021 Cuma 15:55
  • TESK'ten bankalara 'Esnafın kredi borcu 2022'ye ertelensin' çağrısı26 Şubat 2021 Cuma 15:55
  • Bankacılıkta uzaktan müşteri olma dönemi mayısta başlıyor26 Şubat 2021 Cuma 12:59
  • Türk-İş 4 kişilik ailenin açlık sınırını 2 bin 719, yoksulluk sınırını 8 bin 856 lira olarak hesapladı26 Şubat 2021 Cuma 12:58
  • Turizm sektörü yeni sezonda da Kovid-19 tedbirleriyle misafirlerine 'güven' verecek26 Şubat 2021 Cuma 12:58
  • Kayseri pastırması salgın sürecinde e-ticaret üzerinden satıldı26 Şubat 2021 Cuma 12:57
  • Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Wimmer: Türkiye, Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika pazarları için önemli bir köprü26 Şubat 2021 Cuma 12:56
  • 140 milyon liralık destek ödemeleri başlıyor26 Şubat 2021 Cuma 11:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti