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Ankara Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odası seçime gidiyor

Ankara Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odası, olağanüstü genel kurula gidiyor. Yeni başkanın belirleneceği olağanüstü seçim 31 Ağustos’ta Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak. 
Ankara Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odası seçime gidiyor

Ankara Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odası, 31 Ağustos Cumartesi günü seçimli olağanüstü genel kurula gidiyor. Yaklaşık 4 bin delegesi bulunan Oda’nın genel kurulu, Atatürk Spor Salonu’nda saat 13.30’da gerçekleştirilecek. Olağanüstü genel kurulda mevcut Başkan Halil İbrahim Seyfi ile bir önceki Oda Başkanı Tuncay Elmadağlı’nın yarışması bekleniyor. 

SEÇİME ANKESOB GÖTÜRÜYOR

Ankara Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Halil İbrahim Seyfi, olağanüstü genel kurul kararıyla ilgili gazetemize bilgi verdi. Başkan Seyfi, bir önceki Oda yönetiminin olağanüstü seçime gidilmesi için imza toplayarak kendilerine noter aracılığıyla tebliğde bulunulduğunu anlattı. Başkan Seyfi, “Eski yönetim topladıkları 1106 imza ile seçime gidilmesi istedi. Biz de o karara istinaden 26 Ocak 2020’de seçim kararı almıştık; fakat Ticaret Bakanlığına bağlı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü 31 Ağustos’ta seçimin yenilenmesi kararı alarak seçime götürmesi için Ankara Esnaf Odaları Birliğini (ANKESOB) görevlendirdi” dedi. 

“KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDECEĞİZ”

Olağan Oda seçiminin geçtiğimiz 20.01. 2018 tarihinde yapıldığını hatırlatan Başkan Halil İbrahim Seyfi, “Olağan gerçekleştirdiğimiz seçimin ardından 19 ay sonra seçime gitmiş olacağız. Servisçi kardeşlerimiz beni 4 yıllığına görevlendirdi. İnşallah olağanüstü genel kurulda da delegelerimizin teveccühü ile kazanacağız. Servisçilerimizin sorunlarını kaldığımız yerden çözmeye gayret göstereceğiz” diye konuştu.  

İKİ ADAY YARIŞACAK

31 Ağustos’ta gerçekleştirilecek Ankara Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odası’nın olağanüstü genel kurulunda mevcut Oda Başkanı Halil İbrahim Seyfi ile bir önceki Oda Başkanlığı yapan Tuncay Elmadağlı’nın yarışması bekleniyor. Bir önceki dönem Oda Başkanı Tuncay Elmadağlı’nın seçim çalışmalarına başladığı, servisçileri ziyarete çıktığı biliniyor.

OSMAN AKDOĞAN/ HABERVAKTİM- 

Gazeteilksayfa.com 

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