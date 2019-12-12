Ankara Siirt arası kaç km? Ankara Siirt arası kaç saat? Ankara Siirt Yol Tarifi, Ankara Siirt Otobüs Bileti Fiyatları...

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Ankara'dan Siirt'e gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
ANKARA SİİRT ARASI KAÇ KM?
Büryan Kebabı, Kitel (Köfte), Mihr Çorbası, İsmeket Köfte, Arap Dolması, Perde Pilavı, Zerfet, Bumbar, İmçerket, Gebole, Aside, Pırtıke Çorbası ve Fıstığı ile meşhur,
Ulu Cami, Veysel Karani Türbesi, Finik Kalesi, Sağlarca (Billoris) Kaplıcası ve birçok mağara ve türbeye ev sahipliği yapan Siirt ile Ankara arası mesafe:
D750/E90 ve E90 üzerinden 1180 km
ANKARA SİİRT ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
D750/E90 ve E90 üzerinden 12 saat 56 dakika
Otobüs ile
Ortalama 14,5 - 17 saat
ANKARA SİİRT OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
Ankara'dan Siirt'e gitmenin pek çok yolu var. Peki Ankara Siirt arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
Ankara Siirt otobüs firmaları ve bilet fiyatları
Metro 150 TL
Özlem Batman 145 TL
Siirt Kurtalan Ekspres 150 TL
ANKARA SİİRT YOL TARİFİ
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