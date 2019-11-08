Ankara Sincan 1. Organize Sanayisi 750 bin m² daha büyüyecek

Sincan’da Türkiye’nin en büyük sanayilerinden biri olan Ankara 1. OSB’nin genişletilmesi çabaları sonuç verdi. Bakan Murat Kurum’un onayıyla bölgedeki toplam 750 bin m²’lik Hazine arazisi harca esas değerinden girişimcilere satılacak.

Türkiye’nin ve Başkent’in en büyük OSB’lerinden biri olan Sincan’daki Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) genişletilmesine yönelik AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan’ın öncülüğündeki girişimler olumlu sonuç verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şu an 290’a yakın fabrikanın üretim yaptığı 1. OSB’yi daha da genişletmek üzere toplam 750 bin m²’lik Hazine arazisini harca esas değer üzerinden sanayicilere satılması için tahsis edilmesini onayladı.

İSTER PEŞİN İSTER TAKSİT

Tahsis işlemleriyle ilgili Bakan Murat Kurum’un imzasının taşıyan resmi yazı Ankara Valiliği’ne geçtiğimiz Perşembe günü gönderildi. İlgili kararda özetle şu ifadelere yer verildi: “OSB alanı içerisinde bulunan taşınmazların satışına izin verilmesi uygun görüldü. Sincan ilçesi Osmanlı, Polatlar ve Kesiktaş Mahallelerinde bulunan mülkiyeti Hazine’ye ait bir örneği ekli listede nitelikleri belirtilen 35 adette toplam 750.227.04 m2 yüz ölçümü taşınmazın toplam 1.215.368 TL bedel üzerinden 4562 sayılı kanunun 4’üncü maddesi uyarınca organize sanayi bölgesi olarak kullanılmak üzere Ankara 1. Organize Sanayi Bölgesi’ne satışı uygun görülmüştür.” Fabrika yapılması için satışa çıkarılan araziler peşin ya da taksit imkânlarıyla alınabilecek.

MÜJDEYİ MİLLETVEKİLİ HACI TURAN DUYURDU

AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, bölgedeki yatırımı artırmak için söz konusu arazilerin satışının onaylanmasıyla ilgili müjdeyi duyurdu. Gazetemize konuşan Turan, “ Başkent’imiz ve aynı zamanda sanayi şehri olan Ankara’mızın Sanayi sektörüne destek için çıktığımız yolda Ankara 1. OSB’de üretim yapmak isteyen girişimcilerimize fabrika arazisi temin noktasında Çevre ve Şehircilikle Bakanımız Sayın Murat Kurum’un onaylarıyla 750 bin metrekare alan sanayicilerimize satılmak üzere bugün itibarıyla tahsis edilmiştir. Sayın bakanımıza ve bakanlık yetkililerimize teşekkür ederiz” dedi.

Haber müdürümüz Adem Orman ve muhabirimiz Osman Akdoğan, konuyla ilgili Milletvekili Hacı Turan ile görüştü.



ÜLKE EKONOMİSİNE MİLYARLARCA DOLAR KATKI SAĞLIYOR

Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi; 1981 yılında temeli atılarak 1990 yılında üretime başlayan ülkemizin önde gelen Organize Sanayi Bölgelerinden birisi oldu. 1. OSB’de mobilya, döküm, gıda, elektrik, elektronik, makine üretimi, alüminyum, tekstil, zirai aletler, savunma sanayi, kimya, metal işleri, madeni eşya vb. alanlarda üretim yapılmakta. Şu an 290’a yakın fabrika faaliyet göstermekte. Toplam 40 bin kişiye istihdam sağlayan 1. OSB ülke ekonomisine 2 milyar ABD Doları ihracat olmak üzere yıllık 6 milyar dolar katkı sağlamaktadır. Arsa tahsisi ile bölgedeki yatırımın ve istihdamın artması bekleniyor.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-