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Ankara Sincan Belediyesi Pazar Yerleri Nerede? İsimleri, Adresleri ve Açılış Günleri

Ankara Sincan'daki semt pazarlarının nerede olduğu merak ediliyor. Ankara Sincan'daki Semt Pazarları Nerede, Hangi Gün Kuruluyor? İşte Ankara Sincan Semt Pazarları...  
Ankara Sincan Belediyesi Pazar Yerleri Nerede? İsimleri, Adresleri ve Açılış Günleri

Ankara Sincan'daki semt pazarlarının nerede olduğu merak ediliyor. Ankara Sincan'daki Semt Pazarları Nerede, Hangi Gün Kuruluyor? İşte Ankara Sincan Semt Pazarları... Sincan Belediyesi'nin resmi sitesinden aldığımız bilgilere göre Ankara Sincan Belediyesi Semt Pazarları hakkındaki bilgileri sizlerle paylaşıyoruz... 

Ankara Sincan Belediyesi Pazar Yerleri, Adresleri ve Kurulduğu Günler  

 

  GÜN                          PAZARIN ADI                                           PAZARIN ADRESİ

 Pazartesi             İstasyon Mahallesi Semt Pazarı            /    Edip Sokak ile Erkut Sokak Arası

 Salı                     Tandoğan Mahallesi Semt Pazarı          /    Vakit Sokak ile Ata Caddesi Arası

 Salı                     Osmanlı Mahallesi Semt Pazarı            /    Osmanlı Mahallesi Hürriyet Caddesi 

 Salı                     Temelli İstiklal Mahallesi Semt Pazarı   /    İstiklal Mahallesi Mezarlık Üstü

 Çarşamba           Ulubatlı Hasan Mahallesi Semt         /     Ulubatlı Hasan Mahallesi Anıt Caddesi ile                                                                                                                Candan Sokak Arası

 Çarşamba           Yenikent Semt Pazarı                       /     Menderes Mah. Yavuz Sultan Selim Cad. Yanı

 Perşembe           Plevne Mahallesi Semt Pazarı         /      Destek Sokak ile Gökhan Sokak Arası

 Cuma                  G.O.P. Mahallesi Semt Pazarı         /      Gazi Osman Paşa Mahallesi Poyraz Sokak ile                                                                                                         Bayır Sokak Arası

 Cumartesi           Yunus Emre Mahallesi Semt Pazarı     /   Yunus Emre Mah. Devrimler Caddesi 

 Cumartesi           Yenikent Merkez Semt Pazarı              /  Mustafa Kemal Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı                                                                                                         Belediye Hizmet Binası Karşısı

 Pazar                  Törekent Mahallesi Semt Pazarı          /  Törekent Mahallesi Muhtarlık Binası Yanı

 

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