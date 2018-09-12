Ankara Sincan Belediyesi Pazar Yerleri Nerede? İsimleri, Adresleri ve Açılış Günleri

Ankara Sincan'daki semt pazarlarının nerede olduğu merak ediliyor. Ankara Sincan'daki Semt Pazarları Nerede, Hangi Gün Kuruluyor? İşte Ankara Sincan Semt Pazarları... Sincan Belediyesi'nin resmi sitesinden aldığımız bilgilere göre Ankara Sincan Belediyesi Semt Pazarları hakkındaki bilgileri sizlerle paylaşıyoruz...
Ankara Sincan Belediyesi Pazar Yerleri, Adresleri ve Kurulduğu Günler
GÜN PAZARIN ADI PAZARIN ADRESİ
Pazartesi İstasyon Mahallesi Semt Pazarı / Edip Sokak ile Erkut Sokak Arası
Salı Tandoğan Mahallesi Semt Pazarı / Vakit Sokak ile Ata Caddesi Arası
Salı Osmanlı Mahallesi Semt Pazarı / Osmanlı Mahallesi Hürriyet Caddesi
Salı Temelli İstiklal Mahallesi Semt Pazarı / İstiklal Mahallesi Mezarlık Üstü
Çarşamba Ulubatlı Hasan Mahallesi Semt / Ulubatlı Hasan Mahallesi Anıt Caddesi ile Candan Sokak Arası
Çarşamba Yenikent Semt Pazarı / Menderes Mah. Yavuz Sultan Selim Cad. Yanı
Perşembe Plevne Mahallesi Semt Pazarı / Destek Sokak ile Gökhan Sokak Arası
Cuma G.O.P. Mahallesi Semt Pazarı / Gazi Osman Paşa Mahallesi Poyraz Sokak ile Bayır Sokak Arası
Cumartesi Yunus Emre Mahallesi Semt Pazarı / Yunus Emre Mah. Devrimler Caddesi
Cumartesi Yenikent Merkez Semt Pazarı / Mustafa Kemal Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı Belediye Hizmet Binası Karşısı
Pazar Törekent Mahallesi Semt Pazarı / Törekent Mahallesi Muhtarlık Binası Yanı
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