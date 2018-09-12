Ankara Sincan Belediyesi Pazar Yerleri Nerede? İsimleri, Adresleri ve Açılış Günleri

Ankara Sincan'daki semt pazarlarının nerede olduğu merak ediliyor. Ankara Sincan'daki Semt Pazarları Nerede, Hangi Gün Kuruluyor? İşte Ankara Sincan Semt Pazarları...