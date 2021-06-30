Ankara Sincan’da icradan satılık 5.5 dönüm tarla

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Sincan’da yaklaşık 5.5 dönüm tarla icra yoluyla satılıyor. Ankara Batı Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunca gerçekleşecek çoklu satışın tarihi 13 Eylül olarak ilan edildi.
İcra yoluyla satışa sunulan tarla Yenikent Yenikayı’da bulunuyor.
Tarlanın muhammen bedeli 334.764 TL.
Birinci Satış Günü: 13.09.2021 14:45
İkinci Satış Günü: 13.10.2021 14:45
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