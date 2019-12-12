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Ankara Sinop arası kaç km? Ankara Sinop arası kaç saat? Ankara Sinop Yol Tarifi, Ankara Sinop Otobüs Bileti Fiyatları...

Ankara Sinop arası kaç km? Ankara Sinop arası kaç saat? Ankara Sinop Yol Tarifi.. Ankara Sinop kaç kilometre? Ankara'dan Sinop'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.
Ankara Sinop arası kaç km? Ankara Sinop arası kaç saat? Ankara Sinop Yol Tarifi, Ankara Sinop Otobüs Bileti Fiyatları...

Ankara Sinop arası kaç km? Ankara Sinop arası kaç saat? Ankara'dan Sinop'a nasıl gidilir?, Sinop Ankara arası kaç km? Sinop Ankara arası kaç saat? Sinop'tan Ankara'ya nasıl gidilir? Ankara Sinop Yol Tarifi, Ankara Sinop otobüs bileti, Ankara Sinop otobüs firmaları, Ankara Sinop kaç kilometre?

Ankara'dan Sinop'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

ANKARA SİNOP ARASI KAÇ KM?

İçli Tava, Mantı, Mısır Çorbası, Nokul, Sirkeli Pırasa, Katlama, Islama, Palamut Pilaki, Mısır Pastası, Keşkek ve Kabak Millesi ( Akkabak Böreği) ile meşhur,

Erfelek Şelaleleri, Akgöl, İnaltı Mağarası, Boyabat Kaya Mezarları, İnceburun Feneri, Sarıkum Plajı Gölü, Kale, Karakum Plajı, Hamsilos Koyu ve Tarihi Cezaevine ev sahipliği yapan Sinop ile Ankara arası mesafe:

D765 üzerinden 411 km

D765 ve Kastamonu Sinop Yolu/D785 üzerinden 421 km

İstanbul Samsun Yolu/D100/E80 üzerinden 444 km

ANKARA SİNOP ARASI KAÇ SAAT? 

Otomobil ile

D750/E90 ve E90 üzerinden 12 saat 56 dakika

Otobüs ile

Ortalama 6,5 - 7 saat

ANKARA SİNOP OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

Ankara'dan Sinop'a gitmenin pek çok yolu var. Peki Ankara Sinop arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım. 

Ankara Sinop otobüs firmaları ve bilet fiyatları

Metro 75 TL

Türkay Turizm 60 TL

Sinop Birlik 60 TL

ANKARA SİNOP YOL TARİFİ

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