Ankara Şırnak arası kaç km? Ankara Şırnak arası kaç saat? Ankara Şırnak Yol Tarifi, Ankara Şırnak Otobüs Bileti Fiyatları...

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Ankara'dan Şırnak'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

ANKARA ŞIRNAK ARASI KAÇ KM?

Kutlık, Serbidev, Perdepilav, Kipe, Hekeheşandi, Şımşıpe, Meyre, Bırınzer, Mahmılatık, Fıreydin ve Suryaz ile meşhur,

Finik Ören Yeri ve Kalesi, Cizre Kalesi, Bazebde Ören Yeri, Kasrik Ören Yeri, Nuh Peygamber Türbesi, Kırmızı Medrese, Abdaliye Medresesi, Cizre Ulu Cami, Mir Abdal Camii, Mem-u Zin Türbesi, Mor Gabriel Manastırı, Meryem Ana Kilisesi, Maraday Kilisesi, Belkısana, Hista ve Zümrüt Kaplıcaları, Cudi Dağı'na ev sahipliği yapan Şırnak ile Ankara arası mesafe:

E90 üzerinden 1194 km

ANKARA ŞIRNAK ARASI KAÇ SAAT?

Otomobil ile

E90 üzerinden 12 saat 54 dakika

Otobüs ile

Ortalama 16 - 20 saat

ANKARA ŞIRNAK OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

Ankara'dan Şırnak'a gitmenin pek çok yolu var. Peki Ankara Şırnak arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

Ankara Şırnak otobüs firmaları ve bilet fiyatları

Dilmenler Mardin Seyahat 140 TL

Özlem Cizre Nuh Turizm 139 TL

ANKARA ŞIRNAK YOL TARİFİ