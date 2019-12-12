Ankara Şırnak arası kaç km? Ankara Şırnak arası kaç saat? Ankara Şırnak Yol Tarifi, Ankara Şırnak Otobüs Bileti Fiyatları...

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Ankara'dan Şırnak'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
ANKARA ŞIRNAK ARASI KAÇ KM?
Kutlık, Serbidev, Perdepilav, Kipe, Hekeheşandi, Şımşıpe, Meyre, Bırınzer, Mahmılatık, Fıreydin ve Suryaz ile meşhur,
Finik Ören Yeri ve Kalesi, Cizre Kalesi, Bazebde Ören Yeri, Kasrik Ören Yeri, Nuh Peygamber Türbesi, Kırmızı Medrese, Abdaliye Medresesi, Cizre Ulu Cami, Mir Abdal Camii, Mem-u Zin Türbesi, Mor Gabriel Manastırı, Meryem Ana Kilisesi, Maraday Kilisesi, Belkısana, Hista ve Zümrüt Kaplıcaları, Cudi Dağı'na ev sahipliği yapan Şırnak ile Ankara arası mesafe:
E90 üzerinden 1194 km
ANKARA ŞIRNAK ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
E90 üzerinden 12 saat 54 dakika
Otobüs ile
Ortalama 16 - 20 saat
ANKARA ŞIRNAK OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
Ankara'dan Şırnak'a gitmenin pek çok yolu var. Peki Ankara Şırnak arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
Ankara Şırnak otobüs firmaları ve bilet fiyatları
Dilmenler Mardin Seyahat 140 TL
Özlem Cizre Nuh Turizm 139 TL
ANKARA ŞIRNAK YOL TARİFİ
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