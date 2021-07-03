  • BIST 1.356
  • Altın 495,729
  • Dolar 8,7005
  • Euro 10,3082
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 29 °C
»

Ankara Siteler'de bir binada meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı

Altındağ ilçesi Siteler semtinde bir binanın giriş katında patlama meydana geldi. Patlamada iki iş yeri sahibi yaralandı.
Ankara Siteler'de bir binada meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı

Ulubey Mahallesi Taştop Sokak'ta bulunan 2 katlı bir binanın giriş katında sabah 08.30 sularında patlama meydana geldi. Patlamada giriş katta bulunan dükkanlar büyük zarar gördü, iki iş yeri sahibi yaralandı. Siteler esnafının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre tüpten kaynaklandığı belirtilen patlamada çevre binaların camları da kırıldı. Polis, yeni bir patlama riskine karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Bomba uzmanları da binada inceleme yaptı.

Patlamanın yaşandığı binanın giriş katındaki ambalaj ve hırdavat dükkanlarının olay sırasında açık olduğu, birinci kattaki mobilya döşemecisinde kimsenin bulunmadığı, ikinci katın ise depo olarak kullanıldığı öğrenildi. Patlama ile bina kullanılamaz hale geldi.

Bir görgü tanığı, yaralılardan birinin küçük tüpü yakmaya çalışırken patlamanın meydana geldiğini söylediğini anlattı.

Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilim kurulu üyesi açıkladı: 3'üncü doz aşı neden gerekli03 Temmuz 2021 Cumartesi 09:35
  • Edirne'de kuvvetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi03 Temmuz 2021 Cumartesi 08:53
  • Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem03 Temmuz 2021 Cumartesi 08:52
  • Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı03 Temmuz 2021 Cumartesi 08:50
  • Ankara'da düzenlenen operasyonda 1016 sikke, at heykeli ve yüzük ele geçirildi03 Temmuz 2021 Cumartesi 08:50
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’nin itibarını bu denli yok etmeye çalışanlara milletim gereken dersi verecek03 Temmuz 2021 Cumartesi 08:44
  • Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: Ermenistan 54 bin 300 hektar ormanlık alanı yok etti03 Temmuz 2021 Cumartesi 08:33
  • Dışişleri Bakanlığı'ndan esir takası açıklaması03 Temmuz 2021 Cumartesi 08:21
  • Ankara'da yasa dışı silah ticareti operasyonu: 15 gözaltı03 Temmuz 2021 Cumartesi 07:28
  • Adalet Bakanı Gül: Faile değil, fiile bakarak karar verin!03 Temmuz 2021 Cumartesi 07:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti