Ankara Sitelerdeki öğrenciler oyunla iş hayatını öğreniyorlar

Ankara Siteler’deki Pilot Okul Ahmet Yesevi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencilerine “Birikim Oyunu Kursu” ve “Mikro İş Oyunu Kursu” verilmeye başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve German Deutsche Sparkassenstiftung Für İnternationale Kooperation arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında öğrencilere finansal katılımını artırmak, girişimcilik faaliyetlerini desteklemek ve finansmana erişim hakkında bilgi vererek farkındalık düzeylerini yükseltmek amacıyla, Mobilya merkezi olarak bilinen Ankara Sitelerde ki Pilot Okul Ahmet Yesevi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine “Birikim Oyunu Kursu” ve “Mikro İş Oyunu Kursu” verilmeye başlandı.

SADELEŞTİRİLMİŞ EKONOMİ EĞİTİMİ VERİLİYOR

Oyun süresince öğrencilere sadeleştirilmiş ekonomi, muhasebe ve pazarlama bilgileri, girişimcilik becerileri, finansal araçlara başvuru yöntemleri, girişimcilik bakış açısı, müşteri ilişkileri gibi iş hayatında ve günlük hayatlarına katkısı olabilecek birçok eğitim veriliyor.

Ahmet Yesevi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 5 gün sürecek olan eğitimler de öğrencilere Finansal Okur yazarlık kapsamında birikim ve tasarruf yapmanın önemi vurgulanırken; öğrencilerin iş hayatında karşılarına çıkabilecek olan sorunları nasıl kolay çözebilecekleri oyun şeklinde keyifli bir şekilde kazandırmak amaçlanıyor.

ÖĞRENCİLERE BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR

Ankara Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, eğitimler hakkında Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve Ahmet Yesevi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Önder Tosun’a teşekkürlerini ileterek, Sitelerdeki bir okulun pilot okul olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Büyük bir bölümünü belki de sitelerde girişimci olacak öğrencilerin oluşturduğunu söyleyen Taklacı, teorik ve pratik eğitimlerinin haricinde iş ve gündelik hayatlarında ve girişimcilik serüvenlerinde büyük katkısı olacak eğitimlerin oyunlar aracılığı ile verilmesinin öğrencilerimize büyük katkı sağlayacağını söyledi.