  • BIST 109.049
  • Altın 274,523
  • Dolar 5,7955
  • Euro 6,4529
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 4 °C
»

Ankara Sivas arası kaç km? Ankara Sivas arası kaç saat? Ankara Sivas Yol Tarifi, Ankara Sivas Otobüs Bileti Fiyatları...

Ankara Sivas arası kaç km? Ankara Sivas arası kaç saat? Ankara Sivas Yol Tarifi.. Ankara Sivas kaç kilometre? Ankara'dan Sivas'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.
Ankara Sivas arası kaç km? Ankara Sivas arası kaç saat? Ankara Sivas Yol Tarifi, Ankara Sivas Otobüs Bileti Fiyatları...

Ankara Sivas arası kaç km? Ankara Sivas arası kaç saat? Ankara'dan Sivas'a nasıl gidilir?, Sivas Ankara arası kaç km? Sivas Ankara arası kaç saat? Sivas'tan Ankara'ya nasıl gidilir? Ankara Sivas Yol Tarifi, Ankara Sivas otobüs bileti, Ankara Sivas otobüs firmaları, Ankara Sivas kaç kilometre?

Ankara'dan Sivas'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

ANKARA SİVAS ARASI KAÇ KM?

Kesme aşı, Baviko, Kelle tatlısı, Sirok, gömme, Salata kurutması, Mercimek badı, Pezik, dal turşusu, Peskütan çorbası, Katmeri, Hingel, Sübüra, İçli köfte, Divriği pilavı, Ketesi, Kebabı ve Köftesi ile meşhur,

Divriği Ulu Camii, Sızır Şelalesi, Tödürge Gölü, Kale Camii, Hafik Gölü, Eğriçimen Yaylası ve Koyunkaya Mesire Yeri'ne ev sahipliği yapan Sivas ile Ankara arası mesafe:

D200 ve D200/E88 üzerinden 440 km

ANKARA SİVAS ARASI KAÇ SAAT? 

Otomobil ile

D200 ve D200/E88 üzerinden 5 saat 11 dakika

Otobüs ile

Ortalama 6 saat 30 dakika

ANKARA SİVAS OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

Ankara'dan Sivas'a gitmenin pek çok yolu var. Peki Ankara Sivas arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım. 

Ankara Sivas otobüs firmaları ve bilet fiyatları

Öz Sivas Huzur Turizm 55 TL

Metro Turizm 50 TL

Selçuk Turizm 50 TL

Öz Erciş Seyahat 60 TL

ANKARA SİVAS YOL TARİFİ

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Siirt arası kaç km? Ankara Siirt arası kaç saat? Ankara Siirt Yol Tarifi, Ankara Siirt Otobüs Bileti Fiyatları...12 Aralık 2019 Perşembe 10:32
  • Okul Gıdası Tebliği'nin eksikliği hissedildi12 Aralık 2019 Perşembe 00:30
  • Tarihi Ulus Hali'nde kestaneye yoğun ilgi12 Aralık 2019 Perşembe 00:25
  • MHP Meclis üyesi Soner Cengiz'den amatör spor kulüplerine destek çağrısı12 Aralık 2019 Perşembe 00:20
  • Oğuz Kaan Tanrıverdi, Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı oldu12 Aralık 2019 Perşembe 00:15
  • Kalecik Karası'na bantlı reklam12 Aralık 2019 Perşembe 00:10
  • Ankara Samsun arası kaç km? Ankara Samsun arası kaç saat? Ankara Samsun Yol Tarifi, Ankara Samsun Otobüs Bileti Fiyatları...11 Aralık 2019 Çarşamba 16:05
  • Ankara Sakarya arası kaç km? Ankara Sakarya arası kaç saat? Ankara Sakarya Yol Tarifi, Ankara Sakarya Otobüs Bileti Fiyatları...11 Aralık 2019 Çarşamba 15:31
  • Ankara Rize arası kaç km? Ankara Rize arası kaç saat? Ankara Rize Yol Tarifi, Ankara Rize Otobüs Bileti Fiyatları...11 Aralık 2019 Çarşamba 11:16
  • Ankara Osmaniye arası kaç km? Ankara Osmaniye arası kaç saat? Ankara Osmaniye Yol Tarifi, Ankara Osmaniye Otobüs Bileti Fiyatları...11 Aralık 2019 Çarşamba 11:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti