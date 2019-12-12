Ankara Sivas arası kaç km? Ankara Sivas arası kaç saat? Ankara Sivas Yol Tarifi, Ankara Sivas Otobüs Bileti Fiyatları...

Ankara Sivas arası kaç km? Ankara Sivas arası kaç saat? Ankara Sivas Yol Tarifi.. Ankara Sivas kaç kilometre? Ankara'dan Sivas'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.

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Ankara'dan Sivas'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

ANKARA SİVAS ARASI KAÇ KM?

Kesme aşı, Baviko, Kelle tatlısı, Sirok, gömme, Salata kurutması, Mercimek badı, Pezik, dal turşusu, Peskütan çorbası, Katmeri, Hingel, Sübüra, İçli köfte, Divriği pilavı, Ketesi, Kebabı ve Köftesi ile meşhur,

Divriği Ulu Camii, Sızır Şelalesi, Tödürge Gölü, Kale Camii, Hafik Gölü, Eğriçimen Yaylası ve Koyunkaya Mesire Yeri'ne ev sahipliği yapan Sivas ile Ankara arası mesafe:

D200 ve D200/E88 üzerinden 440 km

ANKARA SİVAS ARASI KAÇ SAAT?

Otomobil ile

D200 ve D200/E88 üzerinden 5 saat 11 dakika

Otobüs ile

Ortalama 6 saat 30 dakika

ANKARA SİVAS OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

Ankara'dan Sivas'a gitmenin pek çok yolu var. Peki Ankara Sivas arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

Ankara Sivas otobüs firmaları ve bilet fiyatları

Öz Sivas Huzur Turizm 55 TL

Metro Turizm 50 TL

Selçuk Turizm 50 TL

Öz Erciş Seyahat 60 TL

ANKARA SİVAS YOL TARİFİ