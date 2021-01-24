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Ankara-Sivas YHT hattının performans testleri yarın başlıyor

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında, performans testleri yarın saat 08.00'de Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'ndan kalkacak yüksek hızlı trenle başlayacak.
Ankara-Sivas YHT hattının performans testleri yarın başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ankara-Sivas YHT hattında, 14 Eylül 2020'den bu yana "yükleme testlerinin" başarıyla devam ettiği anımsatıldı.

Yarın itibarıyla performans testlerine başlanacağına işaret edilerek, "Ankara-Balışeyh konvansiyonel ve Balışeyh-Sivas YHT hat kesimi üzerinde, yüksek hızlı tren setinin, elektrifikasyon katener hattı altındaki performansı ile hat üzerindeki sinyalizasyon sistemi ve özellikle tren tespit sistemiyle etkileşimi gözlemlenecek." bilgisi verildi.

Bu kapsamda yarın saat 08.00'de Ankara Yüksek Hızlı Tren Gar'ından kalkacak yüksek hızlı trenin, Sivas'a ulaşacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ankara-Sivas YHT hattıyla ilgili test çalışmalarına, hat ölçüm, dinamik ve 'ETCS Seviye 1' testleriyle devam edilecek. Testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından Ankara-Sivas YHT hattının açılışı yapılarak, işletmeye alınacak."

Kaynak: Haber Kaynağı
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