  • BIST 1.542
  • Altın 439,740
  • Dolar 7,3851
  • Euro 8,9938
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya -1 °C
»

Ankara-Sivas YHT hattının performans testlerini yapacak tren yola çıktı

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında, performans testlerini yapacak tren, saat 08.00'de Ankara Garı'ndan hareket etti.
Ankara-Sivas YHT hattının performans testlerini yapacak tren yola çıktı

Testleri yapacak YHT ile Ankara-Balışeyh konvansiyonel ve Balışeyh-Sivas YHT hat kesimi üzerinde, YHT setinin, elektrifikasyon katener hattı altındaki performansı ile hat üzerindeki sinyalizasyon sistemi ve özellikle tren tespit sistemiyle etkileşimi gözlemlenecek.

Ankara'dan saat 08.00'de hareket eden YHT'nin Sivas'a test çalışmalarını yaparak ulaşması planlanıyor.

Ankara-Sivas YHT hattıyla ilgili test çalışmalarına, hat ölçüm, dinamik ve 'ETCS Seviye 1' testleriyle devam edilecek.

Testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından Ankara-Sivas YHT hattının açılışı yapılarak, hat işletmeye alınacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD Başkanı Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü25 Ocak 2021 Pazartesi 09:20
  • Irak ordusu, Bağdat'taki saldırının faillerinin Irak vatandaşı olduğunu açıkladı25 Ocak 2021 Pazartesi 09:20
  • Türkiye ve dünya gündemi25 Ocak 2021 Pazartesi 09:19
  • BOTAŞ 268 personel alacak25 Ocak 2021 Pazartesi 09:18
  • Sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 27 bin 839 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldı25 Ocak 2021 Pazartesi 09:12
  • İstanbul'da trafik yoğunluğu25 Ocak 2021 Pazartesi 09:11
  • Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi25 Ocak 2021 Pazartesi 09:04
  • Savunma Sanayii Başkanı Demir: ASELSAT 3U Küp Uydusu, SpaceX'in roketiyle yörüngesine başarıyla gönderildi25 Ocak 2021 Pazartesi 09:03
  • Hakkari'de patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu24 Ocak 2021 Pazar 16:41
  • Barış Pınarı Harekatı bölgesinde çocuk felcine karşı 2. aşı kampanyası başlatıldı24 Ocak 2021 Pazar 15:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti