Ankara Siyasal'daki inek duası çirkinliğine beraat

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde 80 yıllık bir gelenek olarak kutlanan 'İnek Bayramı' son yıllarda amacından saptırılarak, çirkin görüntülere sahne olmuştu.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinin köklü geleneği olan 'İnek Bayramı'nda bir öğrenci tarafından yapılan 'İnek Duası' tepkilere neden olmuştu. Yapılan duanın halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

İnek duasısnı yapan öğrenci Mehmet Can Tan hakkında yapılan yargılamanın sonunda sanığın eyleminin suç unsuru içermediği gerekçesiyle ve kamu düzenini bozan bir yanı olmadığı dikkate alınarak beraat kararı verildi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde (Mülkiye) 80 yıllık bir gelenek olarak kutlanan 'İnek Bayramı' son yıllarda amacından saptırılarak, çirkin görüntülere sahne olmuştu.

Etkinlikler kapsamında, "Mülkiye İmamı"nın okuduğu "bayram duası" kamuoyunda büyük tepki toplamış ve imam kostümüyle yapılan, dini değerleri aşağılayıcı içerikli konuşma eleştiri oklarını üzerine çekmişti.

Bunun üzerine etkinlik geçtiğimiz yıl dekanlık tarafından yasaklandı.