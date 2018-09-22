Ankara Su Kesintisi - 10 Temmuz 2019 ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 10 Temmuz 2019 Ankara su kesintisi, ASKİ sular ne zaman gelecek? Ankara sular ne zaman gelecek? İşte 10 Temmuz 2019 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
10 Temmuz 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri
- PURSAKLAR su kesintisi
Arıza Tarihi: 10.07.2019 08:00:00
Tamir Tarihi: 10.07.2019 11:00:00
Detay: YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN İMALATI YAPILAN KANALİZASYON ÇALIŞMASI NEDENİYLE 10/07/2019 TARİHİNDE SAAT 08:00 - 11:00 SAATLERİ ARASINDA PLANLI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: MİMAR SİNAN MAHALLESİ BİR KISMI MERKEZ MAHALLESİ BİR KISMI
- BEYPAZARI su kesintisi
Arıza Tarihi: 10.07.2019 09:00:00
Tamir Tarihi: 10.07.2019 13:00:00
Detay: Beypazarı Hacıkara Mahallesi Yuvam Sokak'ta oluşan arıza sebebi ile su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Hacıkara Mahallesi Yuvam sokak civarı
Arıza Tarihi: 10.07.2019 09:00:00
Tamir Tarihi: 10.07.2019 15:00:00
Detay: Beypazarı Ayvaşık Mahallesi Marangozlar 4.Cadde'de oluşan arıza sebebi ile su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Ayvaşık Yukarı Sanayi Bölgesi civarı
- GÖLBAŞI su kesintisi
Arıza Tarihi: 10.07.2019 09:00:00
Tamir Tarihi: 10.07.2019 12:00:00
Detay: Şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır
Etkilenen Yerler: Seğmenler mh.
- BALA su kesintisi
Arıza Tarihi: 10.07.2019 09:30:00
Tamir Tarihi: 10.07.2019 15:00:00
Detay: enerji kesintisinden dolayı su kesintisi yaşanmaktadır
Etkilenen Yerler: Bala merkez ve mahalleleri
- POLATLI su kesintisi
Arıza Tarihi: 10.07.2019 09:00:00
Tamir Tarihi: 10.07.2019 12:00:00
Detay: POLATLI İLÇESİ ZAFER MAHALLESİ MENTEŞE CADDESİNDE MEYDANA GELEN DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: ZAFER MAHALLESİ-CUMHURİYET MAHALLESİ BİR KESİMİ
- MAMAK su kesintisi
Arıza Tarihi: 10.07.2019 08:00:00
Tamir Tarihi: 10.07.2019 20:00:00
Detay: Altındağ ilçesi karapürçek caddesi içindeki imalatı su inşaat daire başkanlığı tarafından tamamlanan 300 lük duktil boru bağlatısı sebebi ile 10.07.2019 saat 08.00 ile 10. 07.2019 saat 20.00 arası su verilemeyecektir
Etkilenen Yerler: başak mahallesi geneli
- YENİMAHALLE su kesintisi
Arıza Tarihi: 10.07.2019 08:00:00
Tamir Tarihi: 10.07.2019 15:00:00
Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ BURÇ MAH DEĞİRMENDERE CAD .ÜZERİNDEKİ VANA YENİLEME ÇALIŞMASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: BURÇ MAH,KAYALAR MAH,KALETEPE MAH BİR KISMI,ÇİĞDEMTEPE MAH BİR KISMI.AVCILAR MAH BİR KISMI.
- ALTINDAĞ su kesintisi
Arıza Tarihi: 10.07.2019 08:00:00
Tamir Tarihi: 10.07.2019 20:00:00
Detay: Karapürçek mahallesi Karapürçek caddesi içinde bağlantı çalışmasından kaynaklı su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: beşikkaya mahallesi ve Karapürçek mahallesi.
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