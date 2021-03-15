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Ankara suyu alarm veriyor

ASKİ verilerine göre Başkent’te barajlarda aktif su kullanım miktarı geçen yıl 14 Mart tarihine göre göre yüzde 50 düştü. Geçen yıl 300 milyon m3 küp olan su miktarı bu yıl 143 milyon m3 civarında.
Ankara suyu alarm veriyor

Bu yıl kış mevsiminin kurak geçmesi büyükşehirlerdeki barajların su miktarını kritik noktaya getirdi. Başkent’te bu yıl geçen yılın aynı dönemine göre barajlardaki aktif su kullanım miktarı yarı yarıya düştü. Barajlara gelen su miktarı ise durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Geçtiğimiz yıl 14 Mart tarihinde barajlara gelen su miktarı 6 milyon 613 m3 iken bu yıl aynı günde rakam yalnızca 617 bin m3 oldu.  Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk Başkentlileri su kullanımı konusunda dikkatli olmaya davet ederek, “Suyun her damlası çok kıymetli. Vatandaşlarımızın bu uyarılarımızı dikkate almalarını özellikle rica ediyorum” ifadelerine yer verdi. 

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AKTİF SU KULLANIM MİKTARI YÜZDE 50 DÜŞTÜ
Başkent’in barajlarında aktif doluluk oranı barajlarda yüzde 10’nun altına düşerek yüzde 9.06’ya kadar geriledi. Geçen yılın aynı gününe göre barajlardaki ciddi şekilde düştü. Geçen yıl barajlardaki su miktarı 492 milyon m3 iken bu yılın aynı gününde bu rakam 335 milyon m3 e kadar geriledi. Barajlardaki su miktarı da geçen yıla göre ciddi şekilde düştü. Geçtiğimiz yıl 14 Mart’ta 492 milyon m3 olan su miktarı bu yıl 335 milyon m3 oldu.

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BARAJLARA GELEN SU MİKTARI CİDDİ ŞEKİLDE DÜŞTÜ 
Barajlara gelen su miktarındaki düşüş ise durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Geçtiğimiz 14 Mart’ta barajlara gelen su miktarı 6 milyon 613 metreküp iken bu yıl aynı günde barajlara gelen su miktarı yalnızca 617 bin m3 oldu. 2020 yılının Şubat ayında barajlara aylık toplamda 86 milyon m3 gelirken bu yıl Şubat ayında yarı yarıya düşerek 42 milyon m3 su geldi. Yine 2020 Mart ayında aylık gelen su miktarı 100 milyon m3 iken şu anda ayın yarısı olmasına karşın geçen 15 günde sadece 9 milyon m3 su barajlara geldi. Ancak tüm girdilerin düşük olmasına rağmen su kullanım miktarı değişmedi. Geçen yıl 14 Mart’ta kente verilen su miktarı 1 milyon 278 bin m3 iken bu yıl aynı tarihte 1 milyon 280 bin m3’e yükseldi. 

SUYU DİKKATLİ KULLANALIM 
Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk ise Başkentlileri su kullanımı konusunda ciddi şekilde dikkatli olmaya davet etti. Öztürk, “Halkımızı bilinçlendirmek adına gerek sivil toplum kuruluşları gerek Kent Konseyi, meslek odaları ve muhtarlarımızla vatandaşlarımızı bilinçlendirmek için çalışıyoruz. Suyun her damlası çok kıymetli. Vatandaşlarımızın bu uyarılarımızı dikkate almalarını özellikle rica ediyorum. Barajlardaki suyumuz şu anki mevcut durumunu bir süre daha koruyacak gibi görünüyor” dedi. 

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

 

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