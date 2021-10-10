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Ankara Tavşanı Müjdesi

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de nesli tükenmekte olan, dünyada ise sayısı 20 milyonu bulan Ankara (Angora) tavşanının üretimini teşvik etmek ve arttırmak için çalışma yapacak.
Ankara Tavşanı Müjdesi

Yerli bir ırk olan Ankara tavşanının yünü giyim sanayinde ve astronot kıyafetinde  kullanılıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Seyfettin Aslan, Türkiye'de nesli tükenmekte olan, yünü başta giyim sanayinde ve astronot kıyafetinde  kullanılan Ankara (Angora) tavşanının üretimini teşvik etmek ve arttırmak için çalışma yapacaklarını duyurdu.  

DÜNYADA VAR TÜRKİYE'DE YOK

Aslan, uzun tüyleri ve görünüşüyle dikkat çeken, ismini Ankara’dan alan ve yerli bir ırk olan bu tavşanın dünyanın önemli ülkelerinde yetiştirildiğini ve yününün sanayide kullanıldığını kaydetti. Aslan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından şunları söyledi: "Çin dünya tekstil endüstrisinde 1980'li yıllarda kullanılan Ankara yününün yüzde 80'ini üretmektedir. 20 milyon civarı Ankara tavşanı olduğu hesaplanmaktadır. Yılda tavşan yününün 400 tonu Avrupa ülkelerine aittir. 80-120 tonla Çekoslovakya, 100 tonla Fransa ve 30-40 ton ile Almanya gelmektedir. Dünyada bu rakamlarda üretim yapılırken Ankara'da bu rakam sıfırdır. Bu nedenle Ankara'da üretimi teşvik etmek ve arttırmak istiyoruz."

KALİTELİ BİR YÜNE SAHİP

Ankara'ya özgü milli bir ırkımız olan söz konusu bu tavşan kaliteli bir yüne sahiptir; yünü 40 santimetreye kadar uzayabiliyor. Yün kalitesi çok yüksek olduğu için tekstil sanayide çok aranan yün özelliğine sahiptir. Birçok giyim eşyasında kullanılabiliyor. Hatta ısı yalıtımı çok iyi olduğu için uzay elbiselerinde dahi kullanılıyor. Belli bir olgunluğa eriştikten sonra 3 ayda bir kırkım yapılarak çok ciddi bir yün toplanabiliyor. Yılda 1 kg'a yakın yün veriyor. Edinilen bilgilere göre Türkiye'de pazar ve yünü işleyecek bir firma olmadığı için tamamen Avrupa'ya gönderimi yapılmış. Avrupa'daki pazar da yün alımını durdurduktan sonra pazar bittiği için insanlar bu hayvanı üretmekten vazgeçmiş ve ülkemizde bu hayvan kalmamış. Çin, Çekoslovakya, Hollanda, Almanya, Rusya, ve Güney Amerika'ya kadar birçok ülkede Ankara tavşanı yünü için yetiştiriliyor. 

OSMAN AKDOĞAN/ İLKSAYFA

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