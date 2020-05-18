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Ankara tek yürek kampanyasına destek: 20 milyon liraya yaklaştı

Mansur Yavaş’ın 48 saat içerisinde 10 milyon lirayı aşkın destek alan, “Ankara Tek Yürek” kampanyasına destek çığ gibi büyüyor.
Ankara tek yürek kampanyasına destek: 20 milyon liraya yaklaştı

Ankara Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahipleri ile hayırsever vatandaşlar arasında köprü olmaya devam ediyor. Mansur Yavaş’ın taliamtıyla kurulan www.ankaratekyurek.com  internet sitesi üzerinden hayırsever vatandaşlara su ver, bilet ver, el  ver, iftar ver kategorileri üzerinden ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım fırsatı sunuyor. 

133 BİN ADET SU FATURASI ÖDENDİ

Kampanyanın başladığı tarihten bu yana ise 5 milyon 401 bin 718 liralık 133,436 adet su faturası ödendi.

535 BİN LİRALIK ULAŞIM YARDIMI

9 bin 613 adet  Ankarakart’a, 535 bin 193 liralık yükleme yapıldı.

6 MİLYON LİRALIK NAKİT YARDIMI

El ver kategorisi altında ise 31 bin 125 yardım adedi ile 6 milyon 88 bin 700 liralık nakit yardımı yapıldı.    

7 MİLYON LİRALIK İFTAR PAKETİ

Siparişi alınan iftar paketi sayısı ise 500 bin 102’yi buldu. Toplam 7 milyon 501 bin 530 liralık iftar yardımı yapıldı.

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Su Ver!
Sosyal yardım almakta olan veya borçlarından dolayı kapalı iken Covid-19 salgınında destek amacıyla geçici olarak suları belediye yetkililerince açılmış olan ailelerin faturalarını ödeyebilirsiniz.

Bilet Ver!
Belediye tarafından belirlenmiş olan ihtiyaç sahibi hemşehrilerin Ankarakart'larına yükleme yaparak kendilerini sevindirebilir, ayrıca kendinize ait Ankarakart'a da yükleme yapabilirsiniz.

El Ver!
Sisteme başvuru yapmış olup, COVID-19 salgın sürecinde işini kaybeden veya işyerini kapatmak zorunda kalan vatandaşlara direkt olarak nakit yardımı yapabilirsiniz!

İftar Ver!
İhtiyaç sahibinin evine iftarlık göndermek için başlanılan ve Ankara'yı aşarak Türkiye çapında bir iyilik salgınına dönüşen kampanya bitmiş bulunmaktadır.

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Emrah Özcan/İLKSAYFA

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