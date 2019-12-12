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Ankara Tekirdağ arası kaç km? Ankara Tekirdağ arası kaç saat? Ankara Tekirdağ Yol Tarifi, Ankara Tekirdağ Otobüs Bileti Fiyatları...

Ankara Tekirdağ arası kaç km? Ankara Tekirdağ arası kaç saat? Ankara Tekirdağ Yol Tarifi.. Ankara Tekirdağ kaç kilometre? Ankara'dan Tekirdağ'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.
Ankara Tekirdağ arası kaç km? Ankara Tekirdağ arası kaç saat? Ankara Tekirdağ Yol Tarifi, Ankara Tekirdağ Otobüs Bileti Fiyatları...

Ankara Tekirdağ arası kaç km? Ankara Tekirdağ arası kaç saat? Ankara'dan Tekirdağ'a nasıl gidilir?, Tekirdağ Ankara arası kaç km? Tekirdağ Ankara arası kaç saat? Tekirdağ'dan Ankara'ya nasıl gidilir? Ankara Tekirdağ Yol Tarifi, Ankara Tekirdağ otobüs bileti, Ankara Tekirdağ otobüs firmaları, Ankara Tekirdağ kaç kilometre?

Ankara'dan Tekirdağ'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

ANKARA TEKİRDAĞ ARASI KAÇ KM?

Köftesi, Cizleme, Hayrabolu tatlısı, Sini mantısı, Burma sucuk, Damat paçası, Kandilli mantısı ile meşhur,

Rakoczi Müzesi, Uçmakdere, Eriklice, Hora Feneri, Çorlu Kalesi, Çamlıköy Kastro Sahili, İğdebağlar ve  Hoşköy'e ev sahipliği yapan Tekirdağ ile Ankara arası mesafe:

O-4 üzerinden 634 km

Anadolu Otoyolu/O-4 üzerinden 701 km

ANKARA TEKİRDAĞ ARASI KAÇ SAAT? 

Otomobil ile

O-4 üzerinden 7 saat

Anadolu Otoyolu/O-4 üzerinden 8 saat 37 dakika

Otobüs ile

Ortalama 8,5 - 9,5 saat

ANKARA TEKİRDAĞ OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

Ankara'dan Tekirdağ'a gitmenin pek çok yolu var. Peki Ankara Tekirdağ arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım. 

Ankara Tekirdağ otobüs firmaları ve bilet fiyatları

Metro 130 TL

İStanbul Seyahat 120 TL

Pamukkale 137 TL

ANKARA TEKİRDAĞ YOL TARİFİ

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