Ankara Tekirdağ arası kaç km? Ankara Tekirdağ arası kaç saat? Ankara Tekirdağ Yol Tarifi, Ankara Tekirdağ Otobüs Bileti Fiyatları...

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Ankara'dan Tekirdağ'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
ANKARA TEKİRDAĞ ARASI KAÇ KM?
Köftesi, Cizleme, Hayrabolu tatlısı, Sini mantısı, Burma sucuk, Damat paçası, Kandilli mantısı ile meşhur,
Rakoczi Müzesi, Uçmakdere, Eriklice, Hora Feneri, Çorlu Kalesi, Çamlıköy Kastro Sahili, İğdebağlar ve Hoşköy'e ev sahipliği yapan Tekirdağ ile Ankara arası mesafe:
O-4 üzerinden 634 km
Anadolu Otoyolu/O-4 üzerinden 701 km
ANKARA TEKİRDAĞ ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
O-4 üzerinden 7 saat
Anadolu Otoyolu/O-4 üzerinden 8 saat 37 dakika
Otobüs ile
Ortalama 8,5 - 9,5 saat
ANKARA TEKİRDAĞ OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
Ankara'dan Tekirdağ'a gitmenin pek çok yolu var. Peki Ankara Tekirdağ arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
Ankara Tekirdağ otobüs firmaları ve bilet fiyatları
Metro 130 TL
İStanbul Seyahat 120 TL
Pamukkale 137 TL
ANKARA TEKİRDAĞ YOL TARİFİ
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