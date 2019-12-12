Ankara Tekirdağ arası kaç km? Ankara Tekirdağ arası kaç saat? Ankara Tekirdağ Yol Tarifi, Ankara Tekirdağ Otobüs Bileti Fiyatları...

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Ankara Tekirdağ arası kaç km? Ankara Tekirdağ arası kaç saat? Ankara Tekirdağ Yol Tarifi.. Ankara Tekirdağ kaç kilometre? Ankara'dan Tekirdağ'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.