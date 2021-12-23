Ankara Televizyon Dizilerinin Cazibe Merkezi Oldu

Dizi sektörü denilince akla her zaman İstanbul gelse de Başkent Ankara son yıllarda oyuncu potansiyeli ve doğal güzellikleri bakımından televizyon dizisi ve film çekimleri açısından cazibe merkezi haline gelmeye başladı.

Dizi sektörü denilince akla her zaman İstanbul gelse de Başkent Ankara son yıllarda oyuncu potansiyeli ve doğal güzellikleri bakımından televizyon dizisi ve film çekimleri açısından cazibe merkezi haline gelmeye başladı.

İlk Dizi Behzat Ç

“Ankara'da da çok güzel dizi çekilir” diye işe koyulan Behzat Ç. dizisi tam 4 sezon Ankara'da çekildi. Behzat Ç dizisinden sonra ise ‘Beni Affet’, ‘Beni Bırakma’, ‘Deniz Yıldızı’, ‘Ferhunde Hanımlar’, ‘Sevdim Seni Bir Kere’, ‘Unutma Beni’ dizileri çekilmişti.

Teşkilat Dizisi Ankara'da

En son olarak da TRT 1'in en çok izlenen dizilerinden birisi olan ‘Teşkilat’ dizisi Ankara'da çekiliyor. Dizide Ankara'nın önemli simgelerinden olan Anıtkabir, Atakule, Hamamönü, Seğmenler Parkı gibi yerler sıkça görülüyor.

Ankara'da Dizi Çekmek Daha Kolay

Ankara’da dizi çekmenin kolay olması çekim ekibine büyük kolaylık sağlıyor. Çünkü İstanbul'un kalabalık nüfusu, yoğun trafiği, her çekimde kameraya bakarak geçen meraklı kalabalık çekim ekibinin işini oldukça zorlaştırmaktadır. Ankara'da çekim ekibinin kullanacağı ev kiralarının İstanbul'a göre daha uygun olması çekim yapılabilecek çok sayıda yerin bulunması çekim ekibine büyük bir avantaj sağlıyor.

Behzat Ç. Emsal Teşkil Etti

Behzat Ç. dizisi Ankara’da da televizyon dizisi çekilebileceğinin görülmesi açısından önemli bir dönüm noktası oldu. Behzat Ç. dizisinin başarıya ulaşmasıyla Ankara’da dizi çekmenin daha kolay olduğu ortaya çıktı.

Mahalle Kültürü Ankara’da Daha Yaygın

Yönetmenlerin değerlendirmelerine göre Ankara metropolden uzak ve mahalle duygusuna sahip konumda olduğu için dizi çekimleri açısından daha cazip hale geliyor. Ankara örf, adalet, gelenek ve göreneklere bağlılık konusunda öne çıkan bir şehir olduğu için Ankara’da dizi çekmek yapım firmaları açısından daha kolay hale geliyor.

Daha Az Bütçeyle Dizi Çekmek Mümkün

Ankara’da dizi çekmeye yapımcılar açısından bakıldığında bütçenizden daha az harcama yaparak dizi çekebilirsiniz.

İstanbul’da bir ev fiyatına Ankara’da bir apartman kiralama imkanı bulunuyor. Ayrıca Ankara’daki ulaşım İstanbul’a göre daha kolay.

Ankara’da çekilen ‘Beni Affet’, ‘Unutma Beni’ ve ‘Deniz Yıldızı’ dizilerinin uygulayıcı yapımcısı Mehmet Erişti, Ankara’da çekim yapmanın çekim maliyetleri açısından çok daha uyguna mal olduğunu söylüyor.

Erişti, “İstanbul’da çekeceğimiz bir dizi için önemli bir başrol oyuncusunun fiyatına Ankara’da bir bölüm çekiyoruz. Ayrıca Ankara’da Devlet tiyatrosu ve özel tiyatrolar olması nedeniyle ciddi bir oyuncu potansiyeli var” ifadelerine yer veriyor.

Unutma Beni dizisinin yönetmeni Hülya Özyıldırım, Ankara’da dizi çekmenin çok daha kolay olduğunu dile getiriyor.

Dizi ve film çekimleri açısından İstanbul’un kendini tekrarlamaya başladığını vurgulayan Özyıldırım, İstanbul’da çekim yapmak için bir mekandan diğerine geçerken bir ya da bir buçuk saatiniz yolda geçerken, Ankara’da bir yerden başka bir yere en fazla 20 dakikada gidildiğini söyledi.

Özyıldırım, İstanbul’un neredeyse her yerinde çekim yapıldığını fakat Ankara’da hala çekim yapılmamış ve keşfedilmemiş çok sayıda yer olduğunu dile getiriyor.

Doğal güzellikleri göz önüne alındığı zaman Ankara'da Karagöl, Çubuk, Mogan Gölü, Dikmen Vadisi, Göksu Parkı, Eymir Gölü, 50. Yıl Parkı, Seğmenler Parkı, Atakule başta olmak üzere çok sayıda cazibe merkezi çekim yapmak için elverişli mekanlar olarak ortaya çıkıyor.

ERSİN ODABAŞI/İLKSAYFA