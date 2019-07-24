Altınpark ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Ankara Tercih Fuarı’na yoğun ilgi gösterildi. Öğrencilerin ve ailelerin merak konusu olan Ankara'da bulunan vakıf üniversitelerinin 2019-2020 eğitim öğretim yılı fiyatları ise dikkat çekti.

ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Ankara Tercih Fuarı ’na Başkentli öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Fuarda Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri tanıtıldı ve tüm üniversitelerin yetkilileriyle yüz yüze görüşme imkânı sunuldu. Ayrıca eğitim uzmanları ve üniversite rektörleri öğrencilere seminerler vererek, doğru tercih hakkında bilgilendirme yaptı.

ÖĞRENCİLER YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Ankara Tercih Fuarı’na öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen üniversite yetkilileri, üniversite öğrencisi olmaya aday öğrencileri bilgilendirdi. Girişin ücretsiz olduğu fuarda öğrencilere, Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri tanıtıldı ve tüm üniversitelerin yetkilileriyle yüz yüze görüşme imkânı sunuldu.

UZMANLAR SEMİNER VERDİ

Ayrıca eğitim uzmanları ve üniversite rektörleri öğrencilere seminerler vererek, doğru tercih ve gelecek kaygısı hakkında bilgilendirme yaptı. Uzman akademisyenlerle soru cevap görüşmelerinin de yapılabildiği fuarda, tercih masaları oluşturularak eğitim danışmanları ile öğrenciler bire bir görüştürüldü. Bunların yanı sıra öğrencilere, çift anadal, yandal, yatay ve dikey geçiş, burs olanakları, taban puanlar, tercih ve sıralama, üniversite eğitimiyle ilgili her konuda detaylı bilgi alma imkân sunuldu.

40 İLA 75 BİN LİRA

23 ve 24 Temmuz’da gerçekleştirilen fuarda Ankara’daki vakıf üniversitelerinin 2019-2020 eğitim öğretim yılı fiyatları ise dikkat çekti. En düşük ücretlerin 40 bin liradan başladığı görülürken bazı fakültelerdeki bölümlerin fiyatının ise 75 bin liraya kadar çıktığı gözlemlendi. Vakıf üniversitelerinin senelik ücreti 40 bin liradan başlayıp 78 bin liraya kadar çıkıyor. Öğrencilerin en çok tercih ettiği hukuk, mimarlık, mühendislik, tıp ve psikoloji bilimleri fakültelerinin ücretleri ise 43 bin 900 liradan başlıyor.

Ankara'da bu eğitim-öğretim yılında öğrenci alımı yapacak olan vakıf üniversitelerinin revaçta olan bölümlerinin ücretleri şöyle:

HUKUK

Atılım Üniversitesi: 43 Bin 600 TL

Başkent Üniversitesi: 46 Bin TL

Bilkent Üniversitesi: 45 Bin TL

Çankaya Üniversitesi: 43 Bin 900 TL

TOBB Üniversitesi: 45 Bin 300 TL

MÜHENDİSLİK

Atılım Üniversitesi: 43 Bin 600 TL

Başkent Üniversitesi: 46 Bin TL

Bilkent Üniversitesi: 45 Bin TL

Çankaya Üniversitesi: 43 Bin 900 TL

TED Üniversitesi: 41 Bin 580 TL

TOBB Üniversitesi: 45 Bin 300 TL

THK Üniversitesi: 35 Bin TL

DİŞ HEKİMLİĞİ

Başkent Üniversitesi: 64 Bin TL

Lokman Hekim Üniversitesi: 75 Bin TL

MİMARLIK

Atılım Üniversitesi: 43 Bin 600 TL

Başkent Üniversitesi: 48 Bin TL

Bilkent Üniversitesi: 45 Bin TL

Çankaya Üniversitesi: 43 Bin 900 TL

TED Üniversitesi: 41 Bin 580 TL

TOBB Üniversitesi: 45 Bin 300 TL

TIP FAKÜLTESİ

Atılım Üniversitesi: 65 Bin TL

Başkent Üniversitesi: 64 Bin TL

Lokman Hekim Üniversitesi: 78 Bin TL

TOBB Üniversitesi: 63 Bin 420 TL

Yüksek İhtisas Üniversitesi: 45 bin 540 TL

Emrah Özcan/ HABERVAKTİM-

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