Ankara tiftiğine coğrafi işaret

Türk Patent ve Marka Kurumu, Ankara tiftiğini coğrafi işaret olarak tescil etti. Ankara Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Kılınç, tescilin kırsal kalkınma için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, Avrupa Birliği’ne de tescil başvurusunun yapılacağı müjdesini verdi.

Ankara’nın pırlantısı olarak bilinen Ankara tiftiği coğrafi işaret olarak tescillendi. Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habib Asan, önceki gün düzenlenen lansmanla Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'a coğrafi işaret tescil belgesini takdim etti.

Lansmana Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habib Asan ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu ve Ankara Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Kılınç katıldı.

Ankara Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Kılınç, ATO Başkanı Gürsel Baran, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habib Asan, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Atar ve Zooteknik bölüm başkanı Gürsel Dellal’e coğrafi işaret tescili için yaptıkları katkılar nedeniyle teşekkür etti.

AB’YE BAŞVURU YAPILACAK

Kılınç, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran’ın Ankara tiftiği için ilerleyen dönemde Avrupa Birliği’ne de tescil başvurusu yapacağı müjdesini yetiştiricilerle paylaştı.

Coğrafi işaretlerin kırsal kalkınmanın gelişmesi için çok önemli olduğunun altını çizen Kılınç, ırkın ıslahı ve popülasyonun arttırılmasına yönelik çalışmaların son dönemde önem kazandığını belirtti. Ankara tiftiğinin Ankara’nın önemli bir değeri olduğunu belirten Kılınç, tiftiğe verilen coğrafi işaretin tiftiğin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını söyledi. Kılınç, coğrafi işaret ile yetiştiricilerin gelirinde artış olacağını söyledi.



Parlaklığı ve dayanıklılığı ile tüm ipliklerin pırlantası olarak tarihe geçen Ankara tiftiğinin daha fazla üretilmesi için çalıştıklarını belirten Kılınç, alınan coğrafi işaret tescili ile birlikte bu çalışmaların daha da hız kazanacağını söyledi.

