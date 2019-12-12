Ankara Tokat arası kaç km? Ankara Tokat arası kaç saat? Ankara Tokat Yol Tarifi, Ankara Tokat Otobüs Bileti Fiyatları...

Ankara Tokat arası kaç km? Ankara Tokat arası kaç saat? Ankara'dan Tokat'a nasıl gidilir?, Tokat Ankara arası kaç km? Tokat Ankara arası kaç saat? Tokat'tan Ankara'ya nasıl gidilir? Ankara Tokat Yol Tarifi, Ankara Tokat otobüs bileti, Ankara Tokat otobüs firmaları, Ankara Tokat kaç kilometre?
Ankara'dan Tokat'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
ANKARA TOKAT ARASI KAÇ KM?
Yaprağı, Pağacı, Kuşburnu, Bat, Bakla dolması, Keşkeği, Çökeliklisi, Niksar cevizi, Niksar çöreği, Zile pekmezi, Kebabı ve Çemeni ile meşhur,
Mahperi Hatun Kervansarayı, Ballıca Mağarası, Kaz Gölü, Almus Baraj Gölü, Çamiçi Yaylası, Zile Kalesi, Niksar Kalesi ve Akbelen Yaylası'na ev sahipliği yapan Tokat ile Ankara arası mesafe:
D200 ve D190 üzerinden 374 km
ANKARA TOKAT ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
D200 ve D190 üzerinden 4 saat 33 dakika
Otobüs ile
Ortalama 6 - 6,5 saat
ANKARA TOKAT OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
Ankara'dan Tokat'a gitmenin pek çok yolu var. Peki Ankara Tokat arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
Ankara Tokat otobüs firmaları ve bilet fiyatları
TOPÇAM 90 TL
Metro 90 TL
ANKARA TOKAT YOL TARİFİ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.