Ankara Trabzon arası kaç km? Ankara Trabzon arası kaç saat? Ankara Trabzon Yol Tarifi, Ankara Trabzon Otobüs ve Uçak Bileti Fiyatları...

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Ankara'dan Trabzon'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
ANKARA TRABZON ARASI KAÇ KM?
Hamsi, Sürmene bıçağı ve Vakfı Kebir ekmeği ile meşhur, Sümela Manastırı, Atatürk Köşkü, Uzun Göl gibi tarihi ve kültürel açıdan çok önemli sembollere ev sahipliği yapan Trabzon ile Ankara arası mesafe:
D010/E70 üzerinden 735 km
D260 üzerinden 900 km
ANKARA TRABZON ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
D010/E70 üzerinden 9 saat 5 dakika
D260 üzerinden 11 saat 1 dakika
Otobüs ile
Ortalama 13 saat
Uçak İle
Ankara'dan Trabzon'a direkt uçuş 1 saat 15 dk.
Ankara'dan Trabzon'a aktarmalı uçuş süresi değişkenlik göstermektedir.
ANKARA TRABZON OTOBÜS ve UÇAK BİLETİ FİYATLARI
Ankara'dan Trabzon'a gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Trabzon arası otobüs ve uçak bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
Ankara Trabzon Otobüs bileti fiyatı
Otobüs bileti fiyatları 100 TL - 120 TL
Ankara Trabzon Uçak bileti fiyatı
Ankara'dan Trabzon'a direkt uçuş bilet fiyatları 130 TL - 150 TL
Ankara'dan Trabzon'a aktarmalı uçuş bilet fiyatları 150TL - 165 TL
ANKARA TRABZON YOL TARİFİ
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