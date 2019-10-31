Ankara Trabzon arası kaç km? Ankara Trabzon arası kaç saat? Ankara Trabzon Yol Tarifi, Ankara Trabzon Otobüs ve Uçak Bileti Fiyatları...

Ankara Trabzon arası kaç km? Ankara Trabzon arası kaç saat? Ankara Trabzon Yol Tarifi.. Ankara Trabzon kaç kilometre? Ankara'dan Trabzon'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.

Ankara Trabzon arası kaç km? Ankara Trabzon arası kaç saat? Ankara'dan Trabzon'a nasıl gidilir?, Trabzon Ankara arası kaç km? Trabzon Ankara arası kaç saat? Trabzon'dan Ankara'ya nasıl gidilir? Ankara Trabzon Yol Tarifi, Ankara Trabzon otobüs bileti, Ankara Trabzon otobüs firmaları, Ankara Trabzon kaç kilometre?

Ankara'dan Trabzon'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

ANKARA TRABZON ARASI KAÇ KM?

Hamsi, Sürmene bıçağı ve Vakfı Kebir ekmeği ile meşhur, Sümela Manastırı, Atatürk Köşkü, Uzun Göl gibi tarihi ve kültürel açıdan çok önemli sembollere ev sahipliği yapan Trabzon ile Ankara arası mesafe:

D010/E70 üzerinden 735 km

D260 üzerinden 900 km

ANKARA TRABZON ARASI KAÇ SAAT?

Otomobil ile

D010/E70 üzerinden 9 saat 5 dakika

D260 üzerinden 11 saat 1 dakika

Otobüs ile

Ortalama 13 saat

Uçak İle

Ankara'dan Trabzon'a direkt uçuş 1 saat 15 dk.

Ankara'dan Trabzon'a aktarmalı uçuş süresi değişkenlik göstermektedir.

ANKARA TRABZON OTOBÜS ve UÇAK BİLETİ FİYATLARI

Ankara'dan Trabzon'a gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Trabzon arası otobüs ve uçak bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

Ankara Trabzon Otobüs bileti fiyatı

Otobüs bileti fiyatları 100 TL - 120 TL

Ankara Trabzon Uçak bileti fiyatı

Ankara'dan Trabzon'a direkt uçuş bilet fiyatları 130 TL - 150 TL

Ankara'dan Trabzon'a aktarmalı uçuş bilet fiyatları 150TL - 165 TL

ANKARA TRABZON YOL TARİFİ