Ankara trafiğine alternatif çözüm çalışmaları

Ankara’da trafiği rahatlatmaya yönelik alternatif güzergahlar ve bağlantı yolları yapımına hız veren Büyükşehir Belediyesi, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nü Sabancı Bulvarı’na bağlayan yol çalışmalarını tamamladı.

Gidiş dönüş olmak üzere yan yollarla birlikte 3 bin 50 metre uzunluğundaki yeni bağlantı yolu trafiğe açıldı.

ŞEHİR TRAFİĞİNE ALTERNATİF ÇÖZÜMLER

Başkent’in kuzey-güney, doğu-batı aksında yeni yol açım çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü başta olmak üzere Beysukent ve Angora Bulvarı’nı da yeni bağlantı yoluyla Sabancı Bulvarı’na bağladı.

Sürücüler hem Ankara merkez istikameti hem de Eskişehir istikametine yan yollarla ulaşım sağlayabilecek.

ESKİŞEHİR YOLU RAHATLAYACAK

Sabancı Bulvarı’nı (Bağlıca-AŞTİ aksını) da Eskişehir Yolu ve Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’ne bağlayan güzergah sayesinde alternatif ulaşım kolaylaşırken, yeni yolun açılmasıyla Eskişehir Yolu trafiği büyük ölçüde rahatlayacak.



