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Ankara Tunceli arası kaç km? Ankara Tunceli arası kaç saat? Ankara Tunceli Yol Tarifi, Ankara Tunceli Otobüs Bileti Fiyatları...

Ankara Tunceli arası kaç km? Ankara Tunceli arası kaç saat? Ankara Tunceli Yol Tarifi.. Ankara Tunceli kaç kilometre? Ankara'dan Tunceli'ye gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.
Ankara Tunceli arası kaç km? Ankara Tunceli arası kaç saat? Ankara Tunceli Yol Tarifi, Ankara Tunceli Otobüs Bileti Fiyatları...

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Ankara'dan Tunceli'ye gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

ANKARA TUNCELİ ARASI KAÇ KM?

Dövme Çorbası, 12 İmam Çorbası, Babuko, Şir, Dersim Kömbesi, Bişi, Haşıl, Mumbar Dolması, Dövme Pilavı, Sarımsağı, Soğan Aşı, Gulik, Dut Tatlısı, Halbur Hurması ve Pekmez Helvası ile meşhur,

Mahsume Hatun, Uzun Hasan ve Ferruh Şad Bey Türbesi, Bağın Kalesi, Til Höyüğü, Çemişgezek Kalesi, Göktepe Höyüğü, Tahar ve Sivdin Köprülerine ev sahipliği yapan Tunceli ile Ankara arası mesafe:

D200/E88 üzerinden 814 km

ANKARA TUNCELİ ARASI KAÇ SAAT? 

Otomobil ile

D200/E88 üzerinden 10 saat 5 dakika

Otobüs ile

Ortalama 13 - 15 saat

ANKARA TUNCELİ OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

Ankara'dan Tunceli'ye gitmenin pek çok yolu var. Peki Ankara Tunceli arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım. 

Ankara Tunceli otobüs firmaları ve bilet fiyatları

Tuncelililer Turizm 140 TL

ANKARA TUNCELİ YOL TARİFİ

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