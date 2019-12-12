Ankara Tunceli arası kaç km? Ankara Tunceli arası kaç saat? Ankara Tunceli Yol Tarifi, Ankara Tunceli Otobüs Bileti Fiyatları...

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Ankara'dan Tunceli'ye gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
ANKARA TUNCELİ ARASI KAÇ KM?
Dövme Çorbası, 12 İmam Çorbası, Babuko, Şir, Dersim Kömbesi, Bişi, Haşıl, Mumbar Dolması, Dövme Pilavı, Sarımsağı, Soğan Aşı, Gulik, Dut Tatlısı, Halbur Hurması ve Pekmez Helvası ile meşhur,
Mahsume Hatun, Uzun Hasan ve Ferruh Şad Bey Türbesi, Bağın Kalesi, Til Höyüğü, Çemişgezek Kalesi, Göktepe Höyüğü, Tahar ve Sivdin Köprülerine ev sahipliği yapan Tunceli ile Ankara arası mesafe:
D200/E88 üzerinden 814 km
ANKARA TUNCELİ ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
D200/E88 üzerinden 10 saat 5 dakika
Otobüs ile
Ortalama 13 - 15 saat
ANKARA TUNCELİ OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
Ankara'dan Tunceli'ye gitmenin pek çok yolu var. Peki Ankara Tunceli arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
Ankara Tunceli otobüs firmaları ve bilet fiyatları
Tuncelililer Turizm 140 TL
ANKARA TUNCELİ YOL TARİFİ
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