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Ankara Turan Güneş Bulvarı'nda köprülü kavşak inşa edilecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Turan Güneş Bulvarı üzerinde TRT Kavşağı ve Oran Köprülü Kavşağı yapımı için bugün ihaleye çıkılacağını, ihalenin ABB TV'den canlı yayınlanacağını bildirdi.
Ankara Turan Güneş Bulvarı'nda köprülü kavşak inşa edilecek

Bölgedeki trafiği rahatlatması beklenen projeyi sosyal medya hesaplarından duyuran Yavaş, "Ankaralının can güvenliği bizim için en büyük önceliğimizdir." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Turan Güneş Bulvarı üzerinde TRT önünde üst geçit köprü ile Panora Alışveriş Merkezi giriş kavşağında alt geçit inşa edilecek.

Projeyle TRT önünde 2 gidiş 2 geliş üst geçit köprü, Panora Alışveriş Merkezi giriş kavşağında ise 2 gidiş 2 geliş olacak şekilde alt geçit yapılacak. Üst geçit köprüsü ile alt geçit önemli bir ana arter olan Turan Güneş Bulvarı üzerinde trafiğin yoğun olduğu iki sinyalize kavşakta inşa edilecek.

Kavşak yapılacak bölgenin trafik ihtiyaçları bakımından yoğun olması nedeniyle, projenin hayata geçmesinin ardından sağa ve sola dönüşlerin hem daha güvenli ve konforlu olması hem de kesintisiz trafik akışı sağlanması planlanıyor.

Panora giriş kavşağı alt geçidi ve TRT üst geçit köprüsü projesinin, bağlantı yolu üzerinde seyreden yoğun trafiği rahatlatarak özellikle pik saatlerde yaşanan trafik sıkışıklığını sona erdireceği öngörülüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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