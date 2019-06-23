Ankara Ülkü Ocakları Ebulfez Elçi Bey'in eşi rahmetli Halime Hanım'ın ruhu için Mevlid okuttular

Ankara Ülkü Ocakları Ebulfez Elçi Bey'in eşi rahmetli Halime Hanım'ın ruhuna Etimesgut Hasan Kartal Camii'nde Mevlid-i şerif okuttu.

Etimesgut Hasan Kartal Camii'nde okutulan Mevlid-i şerife çok sayıda bürokrat ve vatandaş katıldı. Katılanlar arasında Milliyetçi Haraket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Fatih Keskin, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Başkan Yardımcıları ile Belediye yöneticileri, Milliyetçi Haraket Partisi Etimesgut İlçe Başkanı Hacı Ünal ile yönetimi, İlçe Ocak Başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cuma namazı öncesi okutulan Mevlid-i şerif sonrasında kılınan namazın ardından ise vatandaşlara püskevit ikram edildi.

Program ile ilgili kısa bir açıklama yapan Ankara Ülkü Ocakları Başkanı İlker Darıcı, katılım sağlayan tüm siyasi, bürokrat ve vatandaşlara teşekkür ederek “Yaşamı boyunca, Türk dünyasının birleşmesi ve kardeşliği için mücadele etmiş Ebulfez Elçi Bey ve eşini bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Burada milli ve manevi değerlimize sahip çıkarak okuttuğumuz mevlid-i şerifi Yüce Allah kabul buyursun.” Dedi.

