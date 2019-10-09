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Ankara Ulus Hali’nde yaş cevizin kilosu 20 lira

Bu yılın mahsulü yaş ceviz tezgâhlarda yerini aldı. Ankara Ulus Hali’nde cevizin kilosu bir önceki yıla göre 2-3 lira zamlanarak 20 liradan satılıyor. 
Ankara Ulus Hali’nde yaş cevizin kilosu 20 lira

Yılın bu mevsiminde toplanan ceviz, yaş haliyle tezgâhlarda yerini almaya başladı. Ankara Ulus Hali’nde hemen hemen her tezgâhta bulunan yaş cevizin kilosu ortalama 20 liradan satılıyor. Kuru ceviz ise 30 liradan satılıyor. Gazetemize bilgi veren 25 yıllık hal esnafı Erol Kurt vatandaşın yaş cevize daha çok ilgi gösterdiğini, fazla fazla alarak kendi kuruttuğunu söyledi. Öte yandan Kurt ithal cevizi satmak istemediklerini ifade ederek, “Burası tamamen yerli ceviz. Sakarya, Kaman gibi farklı bölgelerden gelen ince kabuklu cevizdir” dedi. 

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GEÇEN SENEYE GÖRE 2-3 LİRA ZAM GELDİ 

Ceviz satışlarının son 10 gündür başladığını ifade eden Kurt, “10 gündür başladık ceviz satışına. Vatandaşın ilgisinden memnunuz. Geçen yıl 17-18 liraydı bu senede 20 lira. Vatandaşın daha çok ilgisi hem lezzet hem de ekonomik açıdan düşünüldüğünde yaş cevize oluyor. Kimi çok alıp evinde kurutuyor kimi de yarım kilo 1 kilo alıp taze taze tüketiyor. Biz tezgahımızda ithal ceviz satmamaya özen gösteriyor. Bu cevizin karma ama tamamen yerli ürün. Sakarya’dan geliyor, ceviziyle ünlü Kırşehir Kaman’dan geliyor. Bu cevizin özelliği başta kabuğunun ince olmasıdır. Daha sonra kabuk içinin tamamen dolu olmasıdır. Elinizle çok rahat kırar dolu dolu yersiniz” diye konuştu. 

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MANDALİNA 2 BUÇUK LİRA, BARTIN KESTANESİ 12 LİRA  

Kış mevsiminin vazgeçilmez meyveleri de tezgâhlarda yerini almaya başladı. Onların başında gelen mandalinanın kilosu 2 buçuk liradan satılıyor.

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Esnaf Kurt, havanın soğudukça daha da lezzetleneceğini söylediği kestanenin kilosu ise 13 liradan satılıyor. Yine kış meyvesi olan narın kilosu 5 liradan alıcı bulurken, birçok hastalığa şifa kaynağı olan ayvanın kilosu 3 buçuk liradan satılıyor.  

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Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

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