Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkan Adayı Yıldırım’dan taksici esnafına kayıt sözü

Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkan Adayı İzzet Yıldırım, Başkent’te taksicilik yapan hiçbir şoförün kaydı olmadığını söyledi.

Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkan Adayı İzzet Yıldırım, Başkent’te taksicilik yapan hiçbir şoförün kaydı olmadığını belirterek, "Tüm çalışanları kayıt altına alacağız, önüne gelen bu mesleği yapamayacak. Usulsüzlük yapan, yüz kızartıcı suç işleyenin çalışma kaydını iptal edeceğiz" dedi.

Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkan Adayı İzzet Yıldırım, taksicilik mesleğini hak ettiği yere getirmek, çağın koşullarından uzak kalmamak ve var olan sorunları çözmek için aday olduğunu açıkladı.

"MESLEĞİN İÇİNDEN GELDİM"

9 Ocak'ta yapılacak Oda seçimleri öncesi gazetemize açıklamalarda bulunan Yıldırım, taksicilik mesleğinin içinden geldiğini, esnafın ve şoförlerin sorunlarını iyi bildiğini ve bu sorunları çözmek konusunda elinde projelerinin hazır olduğunu belirtti. Yıldırım, Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası'nın geçmiş yıllardaki yönetiminde görev aldığını hatırlattı.

7 BİN 701 TAKSİ VAR

Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası'nın ülkemizdeki en büyük odalardan biri olduğu bilgisini veren Yıldırım, "Türkiye'deki en büyük odalardan birtanesiyiz. Şu an 7 bin 701 taksimiz var. 10 bine yakın da şoförümüz var. Araç sahiplerimizle birlikte bu sayı 18 bine kadar çıkıyor. Ankaralı hemşerilerimizin hizmetindeyiz. 24 saat trafikteyiz" dedi.

ESNAFTAN DESTEK ALDI

Aday olma noktasında taksici esnafından büyük bir destek aldığını kaydeden Yıldırım, "Esnafın müthiş derecede teveccühü oluştu bir daha aday olmamız noktasında. Adaylık düşüncem yoktu, ancak esnafımızdan gelen teveccühü kıramadım" diye konuştu. Yıldırım, seçim çalışmalarını yürüttüğü ofiste ve ziyarete gittiği taksi duraklarında esnaflarla sürekli bilgi alışverişi içerisinde olduğunu, onlardan gelen talepleri de dikkate aldığını kaydetti.

"ZAMLAR BELİMİZİ BÜKÜYOR DESTEK BEKLİYORUZ"

Döviz artışından dolayı gelen zamların taksici esnafını olumsuz etkilediğini aktaran Yıldırım şöyle devam etti: "Yakıt, sanayi masrafları, işçilik vs. belimizi büküyor. Giderlerimiz çok. Hükümetin bu konuda desteğini bekliyoruz." Yıldırım, göreve gelmesi halinde, taksiciye maddi destek sağlanması konusunda girişimlerde bulunacağını da vurguladı.

ANKARA'DAKİ TİCARİ TAKSİLERİN HEPSİ AKILLI OLACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirmeye başladığı "akıllı taksi" projesine ilişkin bilgi veren ve projeyi desteklediğini açıklayan Yıldırım, "Tablet projesi taksiler için çok önemli bir proje. ABB Başkanı Sayın Mansur Yavaş, bu projeyi önemsedi, şu an 350 ticari taksiye takıldı. Pilot uygulamada projenin aksaklıkları giderilecek. Teknik servisler oluşturulacak sonra Ankara'daki tüm ticari taksilere bu tabletlerden takılacak. Araçlara takılan tabletin içinde navigasyon, taksimetre, GPS, tehlike butonu, ulaşım ve kapasite bilgileri var. Bu proje ile hem müşteri hem de şoför kendini güvende hissedecek. Araca takılacak kamera ile de şoför anlık izlenebilecek. Bu proje benim geçmiş yıllardaki seçim vaatlerimden birisi. Göreve geldiğimizde bu projeyi destekleyeceğiz. Taksici esnafı olarak kendimizi yenilemeliyiz, dönüştürmeliyiz, yeniliğe açık olmalıyız" dedi.

TAKSİCİLİKTE YENİ DÖNEM BAŞLAYACAK

Ankara'da taksicilik yapan hiçbir şoförün kaydı olmadığını işaret eden ve göreve gelmeleri halinde bu soruna çözüm bulacaklarını kaydeden Yıldırım şunları söyledi: "Şoförlerin kayıtlı olmaları lazım. Şu an Ankara'da hiçbir şoförün kaydı yok. Yani biz kimleri çalıştırıyoruz bilmiyoruz. Göreve geldiğimizde kayıt işlemine başlayacağız. Şoförlük yapmak isteyenlerden temiz kağıdı alacağız. Şoförleri eğitime tabi tutacağız. Usulsüzlük yapan, yüz kızartıcı suç işleyenin çalışma kaydını iptal edeceğiz. Şoförlerin sigortalı çalışmasını sağlayacağız. Böylelikle hem kalite artacak, hem önüne gelen bu mesleği yapamayacak hem de kayıt dışılık ortadan kalkacak."

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA