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Ankara Üniversitesi 335 sözleşmeli personel alacak

Ankara Üniversitesi, KPSS puanına göre çeşitli unvanlarda 335 sözleşmeli personel istihdam edecek.
Ankara Üniversitesi 335 sözleşmeli personel alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre 70 koruma ve güvenlik görevlisi, 17 büro personeli, 59 temizlik, 70 hasta bakımı, 4 diyetisyen, 2 psikolog, 25 hemşire, 6 röntgen teknisyeni, 30 sağlık teknikeri, 7 tekniker ve 45 teknisyen olmak üzere toplam 335 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Adayların, 1 Ocak 1986 ve sonrası doğumlu olması, ilanda belirtilen nitelikleri taşıması, üniversiteye ait kampüsler ve bağlı tüm birimlerinde 24 saat nöbet/vardiya esasına dayalı çalışmaya engel durumlarının bulunmaması gerekiyor.

Başvuruda bulunacakların 2020 KPSS (B) grubu sınavlarından ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93, lisans mezunları için KPSSP3 puanı esas alınacak.

Başvurular, 17-31 Aralık tarihlerinde Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığının "https://pbs.ankara.edu.tr/basvuru" internet adresi üzerinden çevrim içi yapılacak. Adayların şahsen veya posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecek.

Ortaöğretim kurumundan mezun adaylar, çevrim içi olarak mezuniyet belgesini ekleyecek. Başvuru belgeleri eksik adayların müracaatlarına ilişkin işlem yapılmayacak. Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek.

Elektronik ortamda eklenen belgeler incelendikten sonra KPSS puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazanan asil ve yedeklerin listesi "http://personeldb.ankara.edu.tr" adresinden ilan edilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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