Ankara Üniversitesi lisans satın alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, ihale ile bilgisayar programı lisansı satın alacak.
İhale 6 Ekim’de yapılacak.
İhale içeriği “Microsoft İşletim Sistemi,Sanallaştırma Yazılımı,Uç Kullanıcı Güvenlik Yazılımı,Yük Dengeleme Cihazı (F5) Yazılımı,Güvenli DNS VE DHCP Sistemi (INFOBLOX) Yazılımı için Lisans Güncelleme Alımı” olarak ilan edildi.
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