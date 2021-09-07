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Ankara Üniversitesi lisans satın alacak

Ankara Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, ihale ile bilgisayar programı lisansı satın alacak. İhale 6 Ekim’de yapılacak.
Ankara Üniversitesi lisans satın alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, ihale ile bilgisayar programı lisansı satın alacak. 

İhale 6 Ekim’de yapılacak. 

İhale içeriği “Microsoft İşletim Sistemi,Sanallaştırma Yazılımı,Uç Kullanıcı Güvenlik Yazılımı,Yük Dengeleme Cihazı (F5) Yazılımı,Güvenli DNS VE DHCP Sistemi (INFOBLOX) Yazılımı için Lisans Güncelleme Alımı” olarak ilan edildi.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYIN.  

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Gazeteilksayfa.com
 

 

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