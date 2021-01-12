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Ankara Üniversitesi parfüm üretecek

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünüvar, "Bitkileri parfüm veya kozmetik haline getirmede eksik kalıyoruz. Artık biz de bu gibi çalışmaları bilimsel çerçevede yapıp üretme hedefindeyiz." dedi.
Ankara Üniversitesi parfüm üretecek

Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Türkiye'nin endemik bitkisini parfüm veya kozmetik haline getirmede eksik kaldığını belirterek, "Artık biz de bu gibi çalışmaları bilimsel çerçevede yapıp üretme hedefindeyiz." ifadesini kullandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Ünüvar, bağcılık, gıda ve tıbbi-aromatik bitkiler alanında eğitim veren Kalecik Meslek Yüksekokulu (MYO) ile elektrik elektronik alanında faaliyet gösteren Elmadağ MYO'yu ziyaret etti.

Ünüvar, burada yaptığı değerlendirmede, MYO'ların genellikle bağlı bulundukları ilçenin hayatına canlılık kattığını belirterek, faaliyetleriyle önce kentine, sonra Türkiye'ye, ardından da dünyaya tanıtılması gerektiğine işaret etti.

Üniversitelerin eğitim, araştırma ve topluma hizmet fonksiyonlarına bakıldığında MYO'ların topluma hizmet adına ön plana çıktığına dikkati çeken Ünüvar, şunları kaydetti:

"MYO'lar, bulundukları bölgelere göre tematik yapılara sahiptir. Kalecik de bu anlamda kendini göstermektedir, özellikle tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda dikkati çekmektedir. Bu temaya uygun çalışmaları daha güçlü hale getireceğiz. Kalecik, tıbbi ve aromatik bitkilerle bir marka olabilecek, bunu da aynı zamanda yüksek teknolojiyle sağlayacak. Örneğin Türkiye'nin çok sayıda endemik bitkisi var. Bu bitkileri parfüm veya kozmetik haline getirmede eksik kalıyoruz. Yabancı ülkelere bakıyorsunuz, parfümde, kozmetikte hammaddeyi alıp yüksek teknolojiyle işliyor ve sonuçta ciddi gelirler elde ediyor. Artık biz de bu gibi çalışmaları bilimsel çerçevede yapıp üretme hedefindeyiz. Dünyadaki tematik ilçeler gibi başta Ankara Üniversitesi MYO'larının bulundukları başta olmak üzere ülkemizdeki ilçelerimizi, MYO'larla yüksek konumlara taşımalıyız."

Kaynak: Haber Kaynağı
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