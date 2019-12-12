Ankara Uşak arası kaç km? Ankara Uşak arası kaç saat? Ankara Uşak Yol Tarifi, Ankara Uşak Otobüs Bileti Fiyatları...

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Ankara'dan Uşak'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
ANKARA UŞAK ARASI KAÇ KM?
Tarhana çorbası, Keşkek, Katmer, Döndürme böreği, Çömlek kebabı, Alacatene, Muska böreği, Demir ve Cendere tatlısı ile meşhur,
Bedesten, Blaundos Antik Kenti, Aksaz Kaplıcası, Ilıcak Subaşı Parkı, Evrenli Doğal Parkı, Cimcim Çeşmesi, Clandras Köprüsü ve Banaz Çayı'na ev sahipliği yapan Uşak ile Ankara arası mesafe:
Dumlupınar Blv./D200/E90, D260/E96 ve D300/E96 üzerinden 374 km
Dumlupınar Blv./D200 üzerinden 394 km
D300/E96 üzerinden 500 km
ANKARA UŞAK ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
Dumlupınar Blv./D200/E90, D260/E96 ve D300/E96 üzerinden 4 saat 23 dakika
Dumlupınar Blv./D200 üzerinden 4 saat 54 dakika
D300/E96 üzerinden 6 saat 4 dakika
Otobüs ile
Ortalama 5 saat
ANKARA UŞAK OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
Ankara'dan Uşak'a gitmenin pek çok yolu var. Peki Ankara Uşak arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
Ankara Uşak otobüs firmaları ve bilet fiyatları
Pamukkale 68 TL
Metro 70 TL
Ali Osman Ulusoy 60 TL
Nilüfer 70 TL
ANKARA UŞAK YOL TARİFİ
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